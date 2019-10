Andrà in onda oggi 16 ottobre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40, la terza puntata de Il Paradiso delle signore, la soap italiana giunta alla seconda stagione del daily. L'esordio è stato più che positivo in termini di ascolti, permettendo alla serie di raggiungere uno share del 14.2% pari a 1.527.000 spettatori, in un orario tradizionalmente dominato dalla programmazione di Canale 5. È grande la curiosità di scoprire come proseguiranno le storie dei vari personaggi, che oggi 16 ottobre daranno il bentornato a uno dei volti più amati dal pubblico.

Umberto, interpretato dall'attore Roberto Farnesi, rientrerà a Milano per partecipare alle nozze di Marta. Se lui di certo ci sarà all'evento, non si potrà dire la stessa cosa per Cesare, costretto a fare i conti con un sopraggiunto impegno di lavoro. Nicoletta, invece, non sarà affatto felice all'idea di ritrovare Riccardo. Spazio anche a nuovi inconvenienti riguardanti la cerimonia, con un grave rischio corso da Gabriella.

Il Paradiso delle signore spoiler: Umberto ritrova la sua primogenita

Secondo quanto riportano gli spoiler della puntata odierna de Il Paradiso delle signore, Cesare annuncerà di non poter partecipare alle nozze di Marta e Vittorio a causa di un impegno di lavoro, che renderà necessario il suo allontanamento da Milano. Anche Nicoletta prenderà in considerazione la possibilità di declinare l'invito a causa dell'inevitabile incontro con Riccardo durante la cerimonia.

Per tale motivo, la donna penserà di non presentarsi da sola alle nozze. Umberto ha trascorso un lungo periodo in Svizzera, ma non potrà di certo mancare alle nozze della sua primogenita, facendo ritorno a Milano appena prima del lieto evento. Adelaide noterà lo strano comportamento del cognato, pensando che per lui le cose non stiano andando per il verso giusto. Ma la richiesta d'aiuto a Riccardo, risulterà del tutto inutile.

Trama odierna Il Paradiso delle signore: ancora problemi prima delle nozze

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di oggi 16 ottobre, la disposizione degli invitati alla cerimonia verrà cambiata da qualcuno senza l'approvazione di Marta, che scoprirà la novità solo in un secondo momento. Gli imprevisti prima del matrimonio non finiranno qui: dopo l'errore commesso nell'invio dell'abito da sposa, Gabriella rischierà anche di essere investita da Cosimo proprio davanti ai grandi magazzini.

Per fortuna, non ci saranno per lei conseguenze degne di nota. Infine, i coniugi Cattaneo decideranno di organizzare una serata via da casa, optando per il cinema. Il film da loro scelto sarà "Rocco e i suoi fratelli".