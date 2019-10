Continuano i colpi di scena nella soap iberica Il segreto che vedremo in onda anche nella settimana che va da domenica 13 a sabato 19 ottobre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10 circa. Stando alle anticipazioni, nel corso delle nuove puntate si assisterà alla resa dei conti tra Isaac e Antolina, con il carpentiere che troverà finalmente le prove dell'infedeltà della moglie. Guai finanziari per Severo Santacruz il quale, dopo aver chiesto il prestito a Prudencio, dovrà affrontare anche l'inaspettato crollo del prezzo del riso. Si prospetta una bancarotta per Santacruz e sembrerà che donna Francisca voglia approfittare come sempre della situazione.

Antolina scompare dopo essere stata smascherata

La soap Il Segreto continua a sorprendere i numerosissimi fan con nuovi ed appassionanti puntate, in onda nel corso della prossima settimana su Canale 5. In particolare, vedremo come si evolverà la vicenda legata ad Antolina, la quale verrà finalmente smascherata. Isaac infatti, riuscirà a rintracciare Juanote ed a portarlo a Puente Viejo, quest'ultimo dichiarerà di aver passato con la Ramos alcune notti di amore.

La confessione fatta di fronte a Marcela, Matias, Carmelo e don Berengario, potrebbe essere utilizzata da Isaac per annullare le sue nozze con Antolina la quale, nonostante tutto, continuerà a negare l'evidenza. Sarà a questo punto che l'ex ancella farà perdere le due tracce, sparendo per diversi giorni da Puente Viejo.

Severo in rovina, Elsa e Isaac insieme

Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 13 al 19 ottobre svelano che Isaac, dopo la sparizione di Antolina, si sentirà libero di vivere il suo amore per Elsa alla luce del sole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Guerrero si presenterà quindi alla locanda e chiederà alla Laguna di andare a vivere con lui. Intanto per Severo non si prospetta un futuro roseo e, dopo aver ottenuto un prestito da Prudencio, si ritroverà in difficoltà nella restituzione della somma. Il prezzo del riso avrà un crollo improvviso e questo fatto porterà Santacruz sull'orlo del fallimento. Insieme ad Irene, l'uomo cercherà di capire le ragioni di quanto avvenuto, mentre vedremo che donna Francisca cercherà notizie sulla situazione finanziaria di Severo tramite Prudencio.

Maria intanto, non crederà che Roberto possa essere tornato a Cuba senza di lei. La Castaneda inoltre, contribuirà alla costituzione di una associazione per sole donne.

Questo è molto altro nelle nuove puntate de Il segreto in onda dal 13 al 19 ottobre di Canale 5, ricordando che su Mediaset Play, è possibile rivedere quanto già andato in onda.