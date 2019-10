Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Elsa che sarà vittima della terribile vendetta che verrà perpetrata nei suoi confronti da parte di Antolina. Quest'ultima deciderà di prendersi la sua rivincita sulla donna facendola finire nei guai. Elsa, infatti, sarà vittima di spietate violenze all'interno della cella del carcere dove si trova rinchiusa.

Il Segreto, la vendetta della Ramos

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino all'1 novembre 2019 rivelano che Antolina Ramos si scaglierà duramente nei confronti di Elsa al punto da farla finire in prigione con la terribile accusa di adulterio nei confronti del marito. Come se non bastasse Antolina ingaggerà una criminale che non ha nulla da perdere. Quest'ultima si scaglierà ferocemente contro la povera Elsa in carcere e le farà vivere atroci sofferenze.

La donna, di nome Rufina, inizierà a picchiare con estrema violenza la nuova arrivata in carcere fino a farle perdere completamente i sensi. Per fortuna il sergente Cifuentes si renderà conto che la permanenza di Elsa a letto non è affatto normale e per questo motivo allarmerà subito il medico per fare in modo che la donna venga sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Malconcia e ancora in stato di choc, vedremo che la Laguna verrà trasferita subito in infermeria dove piano piano comincerà a riprendersi dopo le terribili violenze subita dietro le sbarre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La donna, però, non sospetterà che dietro tutto questo c'è lo zampino della perfida Antolina.

Ma non è tutto, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 28 ottobre, rivelano che Severo farà irruzione all'interno della Casona e vedremo che si scaglierà duramente nei confronti di Francisca Montenegro finendo per aggredirla verbalmente in maniera molto pesante.

Meliton rimarrà colpito da una nuova ragazza arrivata in paese

Prudencio, invece, si ritroverà a parlare della suo passato e si confiderà con Lola.

Tuttavia l'Ortega inizierà ad insospettirsi per l'atteggiamento sempre più sfuggente della ragazza. Inoltre gli spoiler della soap opera spagnola, in onda il pomeriggio su Canale 5 dalle 16:10, rivelano che Meliton rimarrà a dir poco folgorato da una nuova bella ragazza che farà il suo arrivo in paese.

Col passare dei giorni si scoprirà che questa ragazza è la nipote di Venancio. Il fascino della giovane non passerà affatto inosservato e anche Onesimo rimarrà piacevolmente colpito dalla sua sfolgorante bellezza.