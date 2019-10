Venerdì 1 novembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata dell'Isola di Pietro 3, la fiction che vede protagonista Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni e che tanto successo sta riscuotendo tra i telespettatori. I fan, in questa terza serie, si stanno appassionando anche alla nascente storia d'amore tra la figlia di Sereni e il nuovo commissario Valerio il quale, proprio nel corso della nuova puntata dimostrerà a Elena tutto il suo garbo nel corteggiarla.

Proseguono intanto le indagini sull'omicidio di Chiara, tra intrighi e misteri, mentre Diego cercherà di allontanare Caterina dal maestro di surf Leonardo.

Anticipazioni 3^ puntata: scoppia la passione tra Valerio ed Elena

Mentre continuano le indagini sull'omicidio della giovane Chiara, il vero colpo di scena della terza puntata dell'Isola di Pietro 3 in onda venerì 1 novembre, sarà rappresentata dall'inizio della storia d'amore tra il vice questore Valerio Ruggeri e la figlia di Pietro, Elena.

La donna però, non avrà ancora superato del tutto la perdita del suo ex compagno e sarà preoccupata anche per la figlia Caterina la quale, come sappiamo, ha appena riacquistato la vista e ha appena rotto la relazione con Diego. Elena quindi si sentirà quasi in colpa nel provare dei sentimenti per un altro uomo, mentre Valerio mostrerà tutta la sua delicatezza nei confronti della collega, la quale apprezzerà il suo modo garbato di corteggiarla.

Isola di Pietro, puntata del 1 novembre: Diego cerca di allontanare Caterina da Leonardo

Nel corso del nuovo episodio in onda il prossimo 1 novembre a partire dalle 21:25 su Canale 5, vedremo che Caterina, dopo aver scoperto che Diego è il padre della bambina di Chiara, interromperà la loro relazione. La giovane quindi si legherà sempre più a Leonardo, il maestro di surf, con il quale condividerà la stessa passione.

Diego invece, disperato per aver perso la sua amata, tenterà di convincere Caterina a stare lontana da Leonardo, il quale sembrerà riuscire a condizionare a proprio piacimento la giovane figlia di Elena. Le indagini sull'omicidio di Chiara intanto proseguono, ma la verità continuerà a nascondersi dietro segreti e bugie. Valerio ed Elena troveranno una nuova pista che riguarda Stefano Orrù, mentre Pietro cercherà di scoprire cosa nasconde Ilaria.

Per conoscere ulteriori novità sui protagonisti della terza serie dell'Isola di Pietro e per scoprire se nascerà una vera e propria passione tra Elena e Valerio, non resta che seguire la terza puntata della Serie TV, in onda il prossimo 1 novembre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere i primi due episodi già andati in onda.