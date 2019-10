Il martedì sera di Rai 1 si tinge di giallo con la fiction La strada di casa 2 che vede protagonista Alessio Boni. La fiction si sta avviando verso il gran finale di questo secondo capitolo decisamente ricco di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo martedì la serie tv non andrà in onda per lasciare spazio al calcio su Rai 1 ma tornerà in onda martedì 22 ottobre con la quinta delle sei puntate in programma, la quale sarà caratterizzata da un clamoroso colpo di scena: la morte di Mauro.

La strada di casa 2, le anticipazioni sulla quinta e penultima puntata: Fausto finirà nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa quinta puntata de La strada di casa 2 in onda martedì 22 ottobre in prime time su Rai 1 rivelano che l'attenzione ruoterà intorno al caso della morte di Mauro, che lascerà tutti senza parole.

Il vero colpo di scena, però, avrà a che fare con Fausto, dato che sul luogo del delitto ci sarà proprio lui.

Gli uomini della Polizia, quando arriveranno sul posto, troveranno Fausto che tiene in mano un'arma da taglio con le mani insanguinate. Inutile dire che i sospetti delle Forze dell'Ordine ricadranno proprio su Fausto, il quale verrà accusato della terribile morte di Mauro. L'uomo, però, proverà in tutti i modi a spiegare di essere innocente ma ci sarà un particolare che lo metterà nei guai.

In un primo momento, infatti, Fausto dichiarerà di non conoscere la vittima poi però dopo un lungo ed estenuante interrogatorio ammetterà che non è così. A quel punto il commissario Leonardi sembra non aver dubbi sul fatto che sia proprio Fausto l'assassino della vittima.

Gli spoiler de La strada di casa 2, però, rivelano che fondamentale sarà l'esito della scientifica sul corpo dell'uomo morto. I risultati, infatti, evidenzieranno che le ferite da arma da taglio non corrispondono a quella che aveva in mano Fausto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Questo, quindi, vuol dire che Morra aveva ragione, dato che lui ha sempre sostenuto di aver usato l'arma solo per aprire la porta ed entrare nella stanza dove poi si trovava il cadavere di Mauro.

Nessuna indiscrezione sul futuro de La strada di casa terza stagione

In attesa di vedere in onda questa quinta e penultima puntata de La strada di casa 2, i tantissimi fan-spettatori della fiction si chiedono già se ci sarà la terza stagione.

Al momento da parte della Rai non sono arrivate ancora delle indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro di questa serie tv, che nel corso delle settimane di messa in onda ha registrato una media di circa 4 milioni di fedelissimi spettatori. Anche da parte degli attori non sono arrivate ancora dichiarazioni su quello che potrebbe succedere in futuro: vedremo come si evolverà la situazione, se la da parte della Rai arriverà l'OK per la realizzazione dei nuovi episodi e vi terremo aggiornati sul futuro di questa fiction.