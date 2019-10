Domani sera andrà in onda in prima serata, su Canale 5, la quarta puntata della seconda stagione di Rosy Abate, mentre venerdì 11 ottobre verrà trasmesso l'appuntamento finale della serie televisiva. L'attenzione sarà focalizzata principalmente su Leonardo Abate e su sua madre Rosy, che le proverà tutte pur di salvare la vita di suo figlio.

Rosy Abate 2x5: Rosy rapirà Nina Costello per attirare l'attenzione del boss Antonio

In particolare, proprio nell'ultimo appuntamento sono previsti numerosi colpi di scena.

Rosy Abate è ormai con le spalle al muro e non sa più cosa fare per salvare suo figlio da morte certa all'interno del carcere minorile di Nisida. Proprio per questo motivo, l'ex boss di Palermo deciderà di rapire Nina Costello, figlia del boss napoletano Antonio Costello. Quest'ultimo smuoverà mari e monti pur di ritrovare sua figlia che ama allo follia. Intanto, la Abate agirà da sola senza l'intervento dell'amico poliziotto Luca Bonaccorso e senza l'aiuto del figlio Leonardo: in questo modo sceglie di accollarsi tutti gli eventuali rischi del caso.

Infatti, la decisione di rapire la ragazza non può certamente essere priva di conseguenze, visto e considerato che è la figlia del suo acerrimo rivale.

Ma non è tutto, perché Nina è anche il grande amore del figlio di Rosy. Quest'ultima sa bene che dovrà studiare una strategia ben precisa, visto che si tratta di un piano folle, però allo stesso tempo è l'unica soluzione che ha trovato per attirare a sé il boss della camorra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti la Regina di Palermo, con grande arguzia, preparerà il campo per la sfida con il suo nemico che gli ha portato via suo figlio. Quindi ci sarà uno scontro finale e decisivo tra i due, ma secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni, le cose prenderanno una piega totalmente diversa e inaspettata.

Anticipazioni quarta puntata del 4 ottobre

Facendo un passo indietro, per quanto riguarda la quarta puntata che andrà in onda domani sera, 4 ottobre, in prima serata su Canale 5, Rosy Abate, con l'aiuto della sorellastra Regina e del poliziotto Bonaccorso cercherà in tutti i modi possibili di aiutare Leonardo a uscire dal carcere di Nisida.

Il figlio della Regina di Palermo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ispettrice Nadia Aversa. Ma in realtà il ragazzo è innocente, perché a commettere l'omicidio è stato Costello. Successivamente, proprio all'interno del carcere, Leonardo Abate verrà ferito da alcuni uomini del boss napoletano. Quest'ultimo farà minacciare il ragazzo e lo farà picchiare proprio per non farlo parlare riguardo i suoi traffici illeciti.

Non resta che attendere la puntata di domani sera e quella di venerdì prossimo per scoprire come si concluderanno le vicende della Abate e di suo figlio.