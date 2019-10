Ieri, venerdì 11 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne: le anticipazioni che impazzano in rete svelano che è stata ancora una volta Ida Platano la protagonista indiscussa della giornata. La dama ha spiazzato tutti confessando di non provare più nulla per Riccardo Guarnieri che, solo 7 giorni prima, si era dichiarato a lei con una lettera. Gemma Galgani, invece, prima ha gioito per il bacio che si è scambiata con Jean Pierre e poi è rimasta male quando lui ha accettato di conoscere un'altra signora.

Ida chiude con Riccardo: colpo di scena nel Trono Over

Quando sembrava essere tornato il sereno tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ecco arrivare il dietrofront di lei a mettere di nuovo tutto in discussione. Ad una settimana di distanza dalla dichiarazione d'amore che il pugliese le ha fatto con una lettera, la parrucchiera ha comunicato a tutti i presenti di non essere più innamorata dell'uomo con il quale ha fatto coppia fissa per quasi un anno.

Le anticipazioni della registrazione di U&D dell'11 ottobre, fanno sapere che la bresciana ha lasciato tutti senza parole quando ha ammesso di non aver provato nulla né quando il cavaliere le ha detto di amarla ancora, né quando è andato a trovarla nella sua città nei giorni scorsi.

Dopo lo stupore iniziale, Riccardo ha preferito abbandonare il programma con la promessa che non c'avrebbe messo più piede: prima di uscire dallo studio, il personal trainer ha regalato una rosa rossa all'ex fidanzata mentre aveva le lacrime agli occhi.

A rendere ancora più intricata questa situazione, sono state alcune dichiarazioni di Armando Incarnato: il napoletano ha fatto sapere di essersi scambiato molti sms con Ida nei giorni precedenti e che è stata proprio lei a cercarlo più volte. Anche la Platano ha lasciato la puntata mentre c'era ancora in corso la registrazione, ma gli spettatori presenti sostengono che il suo addio sia stato solo temporaneo.

Nuova delusione d'amore per Gemma

Sempre nel corso della registrazione di U&D che c'è stata ieri, 11 ottobre, Gemma Galgani ha fatto sapere di essere felice perché si è scambiata più di un bacio a stampo con Jean Pierre. La conoscenza tra due protagonisti del Trono Over, dunque, prosegue per il meglio, tanto che la torinese ha palesato il forte interesse che nutre nei confronti del cavaliere.

Maria De Filippi, però, ha dovuto smorzare l'entusiasmo della dama quando ha presentato al suo spasimante una signora che ha chiamato in redazione per poterlo incontrare.

Gemma non è riuscita a nascondere la sua forte delusione quando ha scoperto che l'uomo che sta frequentando, ha accettato di uscire anche con un'altra.