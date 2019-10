Nelle scorse puntate del dating show di Mediaset Uomini e Donne, abbiamo assistito all'inaspettato addio della tronista Sara Tozzi ad appena poche puntate dall'inizio della stagione. La tronista, nota per aver partecipato quest'estate a Temptation Island come tentatrice, ha dichiarato di non poter continuare la sua avventura nello studio di Maria De Filippi in quanto non ha mai smesso di pensare al suo ex fidanzato, non sentendosi quindi pronta a conoscere nuove persone.

Tale annuncio ha riaperto una domanda che ha tenuto banco per tutta l'estate, ovvero chi sarà tronista del trono classico? Adesso che Sara Tozzi non fa più parte dello show, tra i nomi più favoriti spunta quello di Klaudia Poznanska, già ex corteggiatrice di Andrea Zelletta nella scorsa edizione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Klaudia Poznanska favorita al trono

Già quest'estate l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska era tra i favoriti a partecipare alla nuova edizione di Uomini e donne come tronista per il trono classico.

Tuttavia, la ragazza non fu scelta nonostante sia uscita a testa alta nella scorsa stagione.

Andrea Zelletta aveva preferito Natalia Paragoni soltanto alla fine del loro percorso al dating show di Maria de Filippi, e la bella romana non aveva espresso nessun rancore, dimostrando una certa maturità, augurandogli il meglio alla coppia appena nata, l'unica rimasta insieme dopo la rottura di Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

L'ex corteggiatrice, diventata da poco maggiorenne, adesso potrebbe tornare a far parte dello show già a partire dalla prossima registrazione del 2 ottobre al posto di Sara Tozzi e magari riuscire questa volta a trovare l'amore.

Klaudia Poznanska assente sui social da una settimana

I fan di Uomini e Donne non hanno mai nascosto la loro simpatia verso Klaudia Poznanska, ragion per cui la ragazza potrebbe tornare come tronista.

Inoltre, secondo quanto riportato nel portale "Il vicolo delle News", la romana risulta assente sui social da quasi una settimana, ovvero da quando Sara Tozzi ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Nelle scorse settimane inoltre, Klaudia era balzata al centro dell'attenzione per via della sua amicizia con Manuel Galiano, ormai ex fidanzato di Giulia Cavaglià, non escludendo un possibile flirt tra i due.

Durante quest'estate invece, si supponeva che l'ex corteggiatrice frequentava il calciatore della Nazionale Italiana di calcio Under 20 Davide Frattesi e poco tempo dopo con il rapper Ludwig, ipotesi entrambe smentite qualche giorno dopo da Klaudia stessa.

In ogni caso, non ci resta che aspettare la prossima registrazione di Uomini e Donne, per scoprire se Klaudia Poznanska prenderà parte oppure no allo show di Maria de Filippi.