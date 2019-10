Giovedì 10 ottobre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne e che ha visto protagonisti ancora una volta i due tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Da quanto riportano le anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news', sembra che i due giovani, si contenderanno oltre a Veronica, anche la nuova arrivata Giovanna. Quest'ultima, rifiuterà l'invito di Zarino di uscire in esterna, in quanto già uscita con l'altro tronista Giulio e con il quale, stando agli spoiler, scatterà subito un bacio. Giovanna inoltre, darà vita nello studio di Maria De Filippi, ad un'accesa discussione con Tina Cipollari, con l'opinionista che le darà della falsa.

Spoiler Uomini e donne: Giulio Raselli bacia Giovanna

Secondo quanto riportato dalle ormai famose 'talpine' sul sito 'il Vicolo delle news', nella registrazione dello scorso 10 ottobre, sembra ci sia stata una svolta nel percorso di Giulio Raselli. Il tronista è uscito in esterna con Veronica, anche se emergerà che il giovane ha capito che la ragazza è più interessata al suo collega Alessandro. Raselli chiederà anche di uscire con una nuova corteggiatrice Giovanna, la quale, la scorsa volta, era uscita invece con Alessandro.

Con Giovanna l'esterna andrà molto bene e i due si troveranno talmente in sintonia che si baceranno. Come rivelano gli spoiler, Alessandro non prenderà bene questo fatto, dato che, in settimana aveva ricevuto da parte della giovane un rifiuto ad uscire. La ragazza si giustificherà dicendo di aver rinunciato all'esterna con Zarino perché era già uscita con Giulio.

Giovanna attaccata da Tina

Dopo aver mostrato quanto accaduto tra Giulio e Giovanna nel corso della loro esterna, la ragazza sarà attaccata duramente da Tina Cipollari, la quale le darà della finta.

La corteggiatrice risponderà a tono all'opinionista, dichiarando di non capire le sue critiche in quanto lei, essendo bella, potrebbe fare l'attrice ed invece è venuta in trasmissione per corteggiare Giulio. Sarà a questo punto che la Cipollari esclamerà ironicamente: 'e certo abbiamo Monica Bellucci', dando vita quindi, ad un'accesa discussione. Giulio invece, si arrabbierà con le sue corteggiatrici ed in particolare con Irene, dato che le ragazze sembra non abbiano avuto alcuna reazione dopo aver visto il bacio tra lui e Giovanna.

Molti colpi di scena attendono i fan del dating show di Maria De Filippi che, nel corso delle prossime settimane, potranno vedere in onda su canale 5, quanto avvenuto nella registrazione del trono Classico del 10 ottobre. Ricordiamo inoltre che, su Witty Tv e sulle pagine social ufficiali del programma, è possibile visionare numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.

