È stata una puntata di Uomini e donne molto movimentata quella che è stata registrata ieri, sabato 26 ottobre. Le anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" (con la collaborazione della pagina Facebook "Le caramelle di Maria"), fanno sapere che Gemma Galgani è stata lasciata da Jean Pierre, ma si è subito consolata con una nuova conoscenza. In studio è tornato Samuel, un ex fidanzato di Barbara De Santi, mentre Pamela Barretta non era presente.

Le ultime novità su Gemma, Ida e Riccardo

Sabato 26 ottobre è stata registrata la puntata del Trono Over di U&D, che il pubblico potrà vedere su Canale 5 nell'arco temporale dal 4 al 6 novembre.

Le anticipazioni riportate, informano i telespettatori che Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno affatto lasciato la trasmissione, come si ipotizzava dopo il lieto fine della scorsa settimana.

Chi era presente in studio, infatti, racconta che la dama si è lamentata del poco trasporto fisico che il compagno sembra avere nei suoi confronti: pare che il pugliese si sia addormentato subito tutte le volte che ha condiviso il letto con la fidanzata, negli ultimi giorni.

La bresciana ha rincarato la dose anche quando ha negato che lui le ha dato un bacio passionale quando si sono salutati alla stazione. Alla fine della conversazione i due si sono dati un bacio, incitati dal pubblico in studio.

Sul fronte Gemma Galgani, invece, non ci sono belle notizie: la torinese è stata lasciata da Jean Pierre a più di un mese dall'inizio della loro frequentazione. La protagonista dell'Over, dopo aver palesato il suo dispiacere per questa decisione, ha restituito all'uomo il regalo che le aveva fatto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La dama, però, ha ritrovato il sorriso quando la conduttrice le ha presentato Juan Luis, un 57enne di origini venezuelane che ha chiamato in redazione per poterla conoscere: Tina Cipollari ha fatto fare ai due il "gioco dell'uva" per rompere il ghiaccio.

L'ex di Barbara di nuovo nel parterre del Trono Over

La registrazione di Uomini e Donne di ieri, 26 ottobre, è stata animata da un inaspettato ritorno: Samuel, ex cavaliere e vecchia conoscenza di Barbara De Santi, è tornato a occupare un posto nel parterre del Trono Over dopo qualche anno d'assenza.

Alla puntata del 26 ottobre, inoltre, non ha partecipato Pamela Barretta. La bella pugliese non era in studio: non sono stati svelati i motivi di tale assenza. In rete si legge anche che la sfilata che c'era in programma non è stata fatta per mancanza di tempo. Luisa e Savio, due ex protagonisti dei "senior", hanno accettato l'invito della redazione ed hanno raccontato di essere molto innamorati e che il loro amore procede a gonfie vele.