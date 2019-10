Prosegue l'appuntamento in prime-time su Rai 1 con la fiction Un Passo dal Cielo 5, di cui la prossima settimana andrà in onda la sesta delle dieci puntate previste. Un appuntamento imperdibile per gli oltre 4 milioni di telespettatori che si sono appassionati alle nuove vicende che hanno come protagonisti Francesco e tutti gli altri abitanti di San Candido.

Le anticipazioni della puntata del 17 ottobre rivelano che Elena vivrà un momento particolarmente delicato della sua vita, poiché sarà perseguitata dalle minacce di un uomo misterioso. Emma, invece, dovrà gestire l'inaspettato ritorno del fratello.

Anticipazioni 6ª puntata di Un Passo dal Cielo 5: Emma alle prese con il fratello

Dagli spoiler del sesto appuntamento di Un Passo dal Cielo 5, intitolato "Fantasmi del passato", si apprende che Elena sarà alle prese con un uomo che la minaccerà, impedendole di portare avanti serenamente la sua vita. Francesco si renderà conto della situazione e deciderà di indagare per scoprire la verità e soprattutto l'identità di questa persona pericolosa.

Ma questo non sarà l'unico problema che Neri dovrà affrontare durante la sesta puntata della fiction. Il comandante della Guardia Forestale, infatti, sarà chiamato ad occuparsi di una vicenda a dir poco delicata che vedrà coinvolta Emma Giorgi. Quest'ultima sarà sorpresa e spiazzata quando apprenderà del ritorno a casa del fratello. Dunque Giulio arriverà a San Candido, e la sua presenza potrebbe creare non pochi problemi alla ragazza.

Valeria e il ritorno di Ezio, padre di Isabella

Occhi puntati pure su Valeria, anche lei alle prese con un "fantasma del passato" che tornerà per darle del filo da torcere. Infatti la donna dovrà occuparsi del complicato ritorno a casa di Ezio, ovvero il padre di Isabella. L'uomo si dimostrerà fin da subito pronto a tutto pur di riprendersi la figlia e di portare via la nipote a Valeria, e così cercherà in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote.

Insomma, anche la sesta puntata di Un Passo dal Cielo 5 promette diversi colpi di scena e importanti novità. Ricordiamo che qualora si fosse impossibilitati a seguire la fiction in televisione, sarà possibile vedere la replica in streaming online collegandosi al sito web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla Serie TV. Qui sono disponibili anche gli episodi già trasmessi nelle settimane precedenti dalla rete ammiraglia della Rai.