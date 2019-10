La puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 24 ottobre si è conclusa nel peggiore dei modi per Diego Giordano: il figlio di Raffaele, dopo l'interrogatorio di Giovanna Landolfi, è rimasto in commissariato in stato di fermo. L'annuncio di Niko ha lasciato sconvolti Raffaele e Ornella, mentre il giovane è stato accompagnato in carcere da due poliziotti. Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

In esso, le indagini proseguiranno nonostante tutti gli indizi inducano a pensare che proprio Diego possa essersi macchiato del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Questa sera si parlerà anche di altri personaggi, a partire da Marina e Fabrizio, oltre che di Arianna, ancora indecisa se partecipare o meno alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio.

Un posto al sole spoiler: si attendono i rilievi sull'auto di Diego

Aldo Leone, investito sotto casa di Beatrice, continuerà a trovarsi in ospedale nella puntata di Un posto al sole di oggi 25 ottobre.

Le indagini sul suo attentatore entreranno nel vivo in occasione dell'interrogatorio di Diego Giordano. Quest'ultimo ieri ha confermato di essersi trovato spesso sotto casa di Beatrice per seguire i suoi movimenti e di avere provato per lei una sorta di ossessione. Le immagini delle videocamere nella notte dell'incidente ha confermato che anche quella terribile sera lui era presente. Non ricordando nulla di quanto accaduto, il figlio di Raffaele è stato tenuto in stato di fermo in vista di ulteriori verifiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Esse potrebbero portare ad una svolta inaspettata proprio nella puntata di questa sera: le anticipazioni ufficiali, infatti, segnalano che le indagini arriveranno ad una fase decisiva quando si scopriranno gli esiti dei rilievi sull'auto del giovane Giordano. Si tratterà di buone notizie? Considerando le evidenti ammaccature nel cofano, è davvero difficile credere che Diego possa essere scagionato così frettolosamente.

Anticipazioni Un posto al sole: Arianna indecisa se accettare la proposta di Michele

Proseguendo con gli spoiler di Un posto al sole relativi alla puntata odierna, Marina prenderà una decisione inaspettata. Riguarderà la causa per ripulire il nome di Arturo? Proprio ieri 24 ottobre, infatti, l'imprenditrice ha confessato a Fabrizio di avere in programma un incontro con il sostituto di Aldo Leone per capire come procedere.

Spazio anche ai dubbi di Arianna, in merito alla proposta di Michele di partecipare alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Maurizio e Mimmo. La donna, infatti, sarà spaventata all'idea di ripensare ai tragici momenti vissuti al Vulcano. Michele, invece, si appresterà a sostenere il difficile confronto con i ragazzi.