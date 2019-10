Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Un posto al sole che vedremo in onda da lunedì 14 ottobre in prima visione assoluta. Tanti i colpi di scena che accadranno anche in questi appuntamenti i quali avranno a che fare soprattutto con Diego, che questa volta rischia seriamente di mettersi nei guai con la sua ex fidanzata Beatrice. Occhi puntati anche su Andrea e Arianna, i quali finalmente riceveranno la risposta che tanto stanno attendendo da tempo sull'adozione.

Un posto al sole anticipazioni 14-19 ottobre: Andrea e Arianna al settimo cielo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 ottobre in poi rivelano che Andrea e Arianna vivranno uno dei momenti più felici della loro vita. I due, infatti, da un po' di tempo stanno attendendo l'esito della richiesta di adozione che hanno presentato per poter adottare un figlio. La bella notizia arriverà proprio questa settimana.

I due, infatti, scopriranno che dopo tutti gli accertamenti necessari sono risultati idonei per avviare le pratiche per l'adozione e quindi potranno coronare il loro sogno di allargare la famiglia.

Una notizia che renderà i due fidanzati i più felici in assoluto: i due non vedono l'ora che tutta la fase burocratica passi al più presto per poter prendere in affido un bambino. E sarà proprio in questo contesto di grande gioia che arriverà a Napoli una sorpresa per Andrea.

Trattasi di sua figlia Alice, la quale è tornata per qualche giorno perché voleva stare con suo padre.

Gli spoiler di Un posto al sole, però, rivelano che forse questo non è proprio il momento migliore affinché Andrea si dedichi a sua figlia Alice e infatti la ragazzina si sentirà un po' messa da parte da suo padre, il quale sembra avere occhi soltanto per Arianna e per la bella notizia che hanno ricevuto.

Tale situazione, però, non piacerà per nulla a nonna Marina, la quale senza pensarci su due volte deciderà di affrontare Andrea per fare in modo che corregga il suo comportamento nei confronti della ragazzina.

Diego spia Beatrice: lei vuole denunciarlo

E poi ancora le trame di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che Diego commetterà un errore che lo metterà nei guai con la sua ex fidanzata.

Il ragazzo, infatti, continua a spiarla di nascosto e ha beccato Beatrice in un momento in cui litigava con il suo fidanzato Aldo. Senza pensarci su due volte, ha scelto di intervenire ed ha sferrato un pugno ad Aldo. La reazione di Beatrice sarà a dir poco furiosa: la ragazza si presenterà a Palazzo Palladini e avvertirà Diego e suo padre che la prossima volta andrà a denunciarlo dalla Polizia per stalking.