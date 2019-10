La soap partenopea Un posto al sole tornerà oggi 30 ottobre su Rai 3 per una nuova puntata ricca di emozioni. Si ripartirà dalla complicata situazione in cui si troverà Diego Giordano, ritenuto il principale responsabile del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Purtroppo il primo e vago ricordo sulla notte dell'incidente non darà il risultato sperato, perché sarà difficile dimostrare che non era lui, in quel momento, alla guida della sua auto.

Ma un'altra novità potrebbe ridare speranza al figlio di Raffaele: i medici, infatti, decideranno di cominciare il risveglio graduale dell'avvocato investito. L'appuntamento odierno ripartirà anche dalle dure dichiarazioni del padre di Maurizio Mennella al Vulcano. Spazio, infine, ad una sorpresa che Vittorio Del Bue organizzerà per la propria famiglia nonostante la difficile convivenza.

Un posto al sole spoiler: Aldo Leone comincia a risvegliarsi

Fin dal giorno dell'incidente, Aldo Leone era stato tenuto in coma farmacologico dai medici, che non avevano mai sciolto la prognosi.

A partire dalla puntata di Un posto al sole di oggi 30 ottobre, l'equipe dell'ospedale deciderà di cominciare il lento e progressivo risveglio dal coma, in attesa di ricevere conferma sulle conseguenze del terribile impatto. Al suo capezzale continuerà ad esserci costantemente la moglie Delia e Eugenio Nicotera, che dovrà mediare tra la famiglia dell'amico e la preoccupazione per le sorti di Diego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest'ultimo, pur cominciando a ricordare alcuni particolari sulla notte dell'incidente, sarà costretto a restare in carcere e solo il risveglio del suo rivale in amore potrebbe salvarlo da quella che appare una sicura condanna. Leone, infatti, potrebbe indicare i particolari del volto della persona che lo ha investito.

Trame oggi Un posto al sole: le minacce del padre di Maurizio

La puntata di Un posto al sole di oggi 30 ottobre ripartirà dall'arrivo di una misteriosa figura al Vulcano.

Ieri sera, infatti, il padre di Maurizio Menella si è presentato al locale durante il corso del ballo swing, esprimendo tutto il suo rancore verso Arianna e Michele. Questa sera si ripartirà proprio dalle sue dure parole contro coloro che, a suo dire, sono da ritenere responsabili dalla morte del ragazzo. E nelle sue furiose dichiarazioni non resterà escluso neppure Aldo Leone. Sarà meglio tenere in considerazione anche lui nella lista dei possibili colpevoli del tentato omicidio?

Insieme alle triste vicende, oggi ci sarà spazio anche per dei momenti più leggeri legati alla famiglia Del Bue. Anche se la convivenza nell'appartamento di Palazzo Palladini non sarà affatto facile, infatti, Vittorio stupirà il padre con una gradita sorpresa.