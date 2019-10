Tornano le anticipazioni della soap Una vita e che riguarderanno in particolare ciò che accadrà negli episodi in onda il 23 e 24 ottobre su Canale 5, a partire dalle 14:10. Ad Acacias le vicende vedranno protagonisti ancora una volta Lucia, Samuel e padre Telmo, con quest'ultimo che sarà disposto a tutto pur di salvare la Alvarado dalle grinfie dell'Alday. Il sacerdote arriverà a frugare tra i documenti del priore Espineira, scoprendo il testamento dei Marchesi di Valmez: le carte sveleranno come l'eredità di Lucia sia molto più cospicua di quanto gli avessero fatto credere.

Tutto ciò farà sospettare che il priore e Samuel siano in combutta per appropriarsi dell'ingente eredità. Il sacerdote quindi arriverà sino al punto di svelare ai giornali tutta la verità sui nobili e sulla figlia nata da un amore incestuoso, gettando la Alvarado in pasto alle malelingue.

Spoiler del 23 ottobre: Telmo sospetta un complotto tra il priore e Samuel

Continuano i colpi di scena nella soap Una vita e che riguarderanno la vicenda legata all'eredità di Lucia Alvarado.

Padre Telmo, come rivelano le anticipazioni, non sarà convinto di quanto sino ad ora raccontato da Espineira in merito e, approfittando dell'assenza del priore, riuscirà a trafugare il testamento dei Marchesi di Valmez. Leggendo il documento, il giovane sacerdote si renderà conto che Espineira gli ha tenuto nascosto la verità sull'ingente patrimonio di cui Lucia entrerà in possesso. Telmo a questo punto, sospetterà che il suo superiore si sia messo d'accordo con Samuel per spartirsi l'ingente somma.

Una vita, puntata del 24 ottobre: padre Telmo rivela ai giornali la verità sui Valmez

Determinato a scoprire le reali intenzioni di Espineira e Samuel, padre Telmo deciderà di attuare un piano e scriverà ai giornali rivelando la verità sul rapporto di parentela dei Marchesi di Valmez, nonché la nascita di una figlia che non venne riconosciuta proprio per nascondere il fatto che i due fossero fratellastri.

Un vero e proprio scandalo che, grazie al sacerdote, verrà finalmente svelato ma che porterà la povera Lucia sulla bocca di tutti. La giovane infatti sarà vista come la figlia del peccato e, solo con il prosieguo delle puntate si potrà capire come questa clamorosa rivelazione avrà ripercussioni sulla sua vita.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, a partire dalle 14:10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Beautiful.

Per chi si fosse perso qualche appuntamento, ricordiamo che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.