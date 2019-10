Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 7 ottobre per la prima puntata settimanale, per buona parte dedicata a Gemma Galgani. Come accade quasi ogni lunedì, la dama torinese continuerà il suo percorso di conoscenza con i cavalieri, finendo per essere criticata da Tina Cipollari. Quest'ultima, in particolare, avrà qualcosa di ridire per la reazione della Galgani, in lacrime dopo la conferma dello scarso interesse di JeanPierre nei suoi confronti.

E tale reazione, spingerà Gianfranco a prendere una decisione che non farà piacere alla dama. Spazio anche all'ingresso in studio di Armando che siederà davanti a Ida e Veronica. La Platano avrà un annuncio da fare che potrebbe non piacere al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Uomini e donne anticipazioni: il confronto tra Gemma e JeanPierre

Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di anticipazioni relativo alla puntata del Trono Over di Uomini e donne, in onda oggi 7 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Si partirà dall'aggiornamento sulla dieta di Tina: sollecitata da Gemma, l'opinionista confermerà di essere dimagrita altri tre chili e mezzo. La parola passerà poi all'incontro tra la Galgani e JeanPierre avvenuto in camerino al termine della precedente puntata. La dama sarà in lacrime, dopo avere ascoltato la dichiarazione di Anna, convinta che non ci sia alcun interesse del cavaliere per la torinese.

Trovandosi davanti ad una persona disperata, JeanPierre chiederà: "Cosa ti ho fatto?". Gemma replicherà: "A te non viene in mente niente del perché sto così? Penso di non piacerti abbastanza". In studio, la reazione di Tina Cipollari non si farà attendere: "Dopo questa, abbiamo capito lo stato mentale di questa donna" E anche Gianni Sperti avrà qualcosa da ridire per una reazione considerata eccessiva: "Stai piangendo per uno sconosciuto, lo hai visto soltanto una volta".

Il cavaliere confermerà di non essere attratto fisicamente, anche se in passato ha avuto delle storie con delle donne che, di primo impatto, non gli erano piaciute molto.

Trono Over spoiler Uomini e donne: Gianfranco chiude con Gemma

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne diffusi da Witty Tv, arriverà anche il momento dell'entrata di Gianfranco. Dopo avere visto le lacrime di Gemma Galgani, lui rivelerà: "Dentro di me, penso che tu abbia di più un'attrazione verso di lui".

JeanPierre, invece, aggiungerà: "Lui penso sia più interessato". Come riporta il resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione effettuata il 24 settembre, Gianfranco deciderà di chiudere la conoscenza con Gemma anche se lei continuerà a guardarlo per tutto il tempo (ma senza nessun cambiamento da parte del cavaliere). Maria De Filippi annuncerà poi Armando Incarnato che siederà al centro dello studio davanti a Ida e Veronica.

Quest'ultima racconterà: "Ci siamo sentiti quotidianamente, sembrava che le cose potessero andare bene". I due si sono anche visti ma, dopo un'uscita allo zoo, lui non l'ha più cercata. Per scoprire le ragioni di questo passo indietro, sarà necessario attendere la replica di Ida Platano che annuncerà di avere visto il cavaliere. E il loro incontro ha avuto uno sviluppo inaspettato.