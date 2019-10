Le puntate di Un posto al sole in onda dal 28 ottobre al 1° novembre continueranno ad essere ampiamente dedicate alle conseguenze dell'investimento di Aldo Leone, ancora costretto a lottare tra la vita e la morte in ospedale. Diego sarà il principale sospettato dell'incidente occorso all'avvocato e sarà arrestato dopo i rilievi effettuati nella sua auto. Niko e Susanna accetteranno di difendere il giovane, mentre un sorprendente ricordo riaffiorerà nella mente del figlio di Raffaele.

Sarà davvero lui il responsabile?

Le novità della settimana coinvolgeranno anche Marina e Fabrizio che continueranno ad essere molto vicini. Intanto Vittorio sarà molto emozionato all'idea di rivedere Alex, ma non farà i conti con un inganno ordito dalla piccola Mia.

Un Posto al Sole anticipazioni: un ricordo riaffiora nella mente di Diego

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un Posto al Sole relative agli episodi della prossima settimana, Raffaele sarà molto preoccupato per i risultati delle indagini nella macchina di Diego, mentre Niko e Susanna accetteranno di difendere legalmente l'amico dopo il suo arresto.

Nel frattempo, il giovane Giordano ricorderà qualcosa di inaspettato sulla notte dell'incidente e chiederà di parlare urgentemente con Niko per raccontargli i dettagli. In ospedale ci sarà grande fermento per il tentativo di risveglio di Aldo Leone dal coma farmacologico. Proprio lui, infatti, potrebbe portare alla luce dei particolari decisivi per le indagini. La moglie Delia si troverà costantemente al suo capezzale e farà di tutto affinché Beatrice resti lontana dalla vita del marito. Raffaele si recherà in carcere dove avrà un drammatico confronto con il figlio.

Trame Un Posto al Sole prossima settimana: Mia tenta di ingannare Vittorio

Marina e Fabrizio continueranno ad essere sempre più uniti e potranno persino beneficiare dell'involontario aiuto fornito da Alberto Palladini. L'intervento di Michele e Arianna colpirà nel vivo gli studenti di Scaglione, anche se i due amici dovranno fare i conti con l'atteggiamento intimidatorio del padre di Maurizio Mennella.

Vittorio e Alex faranno fatica ad avvicinarsi ma qualcuno proverà a dare loro una mano. Il figlio di Guido sarà speranzoso ed emozionato all'idea di rivedere la Parisi ma non sarà a conoscenza di un inganno ordito da Mia.

Filippo si preparerà ad incontrare nuovamente Serena dopo una breve lontananza, nella speranza che le incomprensioni tra di loro si siano smussate. La cena in famiglia, in effetti, farà pensare ad un possibile riavvicinamento, anche se qualcosa sembrerà turbare il figlio di Roberto.