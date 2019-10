È arrivato il momento per le Serie TV dell'Arrowverse di iniziare la programmazione della stagione 2019-2020. Il compito di aprire il sipario sulle vicende di Oliver, Barry e compagni spetterà al pilot della nuova serie Batwoman, in onda questa sera negli Stati Uniti su The CW, l'emittente su cui vengono trasmesse le altre serie create da Greg Berlanti. Quest'anno sarà una stagione importante per tutti i supereroi che subiranno le conseguenze del crossover 'Crisi sulle Terre infinite' e che sopravviveranno all'uscita di scena di Oliver Queen.

Batwoman inizierà con il ritorno di Kate Kane a Gotham City. Alle vicende della donna pipistrello seguiranno quelle della ragazza d'acciaio. Nel primo appuntamento di Supergirl 5 verrà introdotto il nuovo personaggio di Andrea Rojas, la nuova proprietaria della CatCo, di cui Kara fara già la conoscenza in questo episodio.

La serie tv ha come protagonista Kate Kane, già vista l'anno scorso nel crossover 'Elseworld'. Secondo le anticipazioni diffuse online, la protagonista tornerà a Gotham City in cui non c'è più traccia di Batman da tre anni. L'eroe è sparito misteriosamente e adesso la città è protetta da Jacob Kane e il suo Crows Private Security. I nuovi villain della città sono guidati da Alice che rapirà l'ufficiale di polizia Sophie Moore, un'ex fiamma di Kate.

Questo spingerà la protagonista a trasformarsi nell'eroina di Gotham, grazie all'aiuto della sorellastra e del figlio di Lucius Fox. Al pilot di Batwoman seguirà il primo episodio di Supergirl 5, 'Event horizon'.

Dopo la messa in onda del primo episodio di Batwoman andrà in onda su The CW 'Event horizon', la première di Supergirl 5. Nel primo appuntamento con la supereroina di National City il pubblico farà la conoscenza - insieme a Kara, James e Nia - della nuova proprietaria della CatCo, Andrea Rojas, una miliardaria che si imporrà subito con le sue idee imprenditoriali.

La donna d'affari vuole creare un grande impero mediatico che prema sui social e miri al massimo guadagno. Parlando di monetizzazione del lavoro, la Rojas metterà in chiaro che le scelte editoriali saranno guidate soltanto dalle entrate. Andando avanti con gli episodi il pubblico scoprirà molto di più sul nuovo personaggio che, stando alle anticipazioni, nasconde un segreto 'mistico'. Gli appassionati dei fumetti DC sapranno già che Andrea Rojas è destinata a trasformarsi in Acrata, quindi gli spettatori della serie tv dovranno aspettarsi da questo personaggio grandi svolte future.