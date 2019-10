Il numero di Chi in uscita mercoledì 30 ottobre ha lanciato uno spiffero su Stefano De Martino. Stando alle indiscrezioni lanciate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, il conduttore di Rai2 avrebbe messo il veto sulla presenza di una ragazza del mondo dello spettacolo. Sulle pagine del settimanale di cronaca rosa si legge: "Chi è la showgirl che non ha potuto partecipare a Stasera Tutto è Possibile perché in passato ha avuto un flirt con Stefano De Martino?" Durante l'articolo relativo all'argomento, lo spiffero rivela ulteriori particolari sul pettegolezzo.

La donna in questione si sarebbe frequentata con il ballerino ed ex allievo di Amici, quando Stefano era lontano da Belen. Nonostante De Martino in quel momento fosse lontano dalla madre di suo figlio, avrebbe scelto di sua spontanea volontà di allontanare la giovane. La spiegazione a tutto questo sarebbe la volontà di evitare degli incroci particolari, ora che il conduttore ha ritrovato la sintonia con la moglie non vorrebbe assolutamente compromettere le cose.

Al momento sulla rivista il nome della ragazza tirata in ballo non è stato fatto, mentre il diretto interessato ha preferito scegliere la via del silenzio. Dunque, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per sapere chi fosse l'indirizzata dello spiffero.

Belen e Stefano: presto potrebbero sposarsi di nuovo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno vivendo un momento d'oro. I due coniugi da quando si sono riuniti, sono diventati inseparabili.

Lo stesso conduttore Rai in una recente intervista ha ammesso che sia lui che la moglie, sono molto più maturi rispetto al passato: "Quello che c'era da sbagliare, l'abbiamo sbagliato entrambi".

Da tempo sulla coppia si mormora la possibilità di un matrimonio-bis. Anche se i 'DeMartinez' non hanno mai confermato il pettegolezzo, durante la vacanza alle Maldive la Rodriguez in uno scatto ha mostrato un anello al fianco della fede nunziale. A questo punto non è escluso che presto i due coniugi possano rinnovare le loro promesse.

Rodriguez-Damante: possibile relazione segreta

Il settimanale Chi, in queste ore ha lanciato una vera e propria bmba di Gossip. Secondo la rivista diretta da Signorini, circa un anno fa Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto una relazione segreta. La cosa sarebbe stata tenuta lontana dai riflettori, perché in quel momento i due protagonisti erano entrambi fidanzati: Belen con il pilota della MotoGp, Andrea con Giulia De Lellis.

Per questo motivo la rivista di cronaca rosa ha lanciato delle ombre sulla coppia Iannone-De Lellis, in quanto sarebbe solo una ripicca. Al momento lo scoop rimane solamente una voce, in quanto nessuno dei coinvolti ha commentato la notizia confermando o smentendo il fatto.