Il 3 ottobre è stata una data importante per Stefano De Martino, poiché il giovane campano ha compiuto trent'anni. Per l'occasione l'ex ballerino di Amici è stato sommerso dall'affetto dei suoi cari e di tanti amici e fan. Ovviamente, non sono mancati i festeggiamenti. Durante il pranzo però i fan, hanno notato due assenze molto rumorose.

Stefano e Belen dopo 4 anni da separati sono tornati insieme.

Oggi, i due coniugi sono più uniti che mai e sembrano essere inseparabili. Per il suo trentesimo compleanno De Martino ha deciso di riunire la sua famiglia e quella dei Rodriguez nella sua città natale.

Dopo un giro in barca, il pranzo si è svolto sul meraviglioso golfo di Napoli. La sera invece, c'è stata una cena lussuosissima e per finire anche i fuochi d'artificio. Il tutto è stato documentato proprio da Belen Rodriguez.

Durante la foto del pranzo i fan hanno notato l'assenza di Cecilia Rodriguez con il suo fidanzato Ignazio Moser. Ma non solo, mancava all'appello anche Jeremias Rodriguez.

Se sia solamente un caso non è dato saperlo, ma quale impegno potranno avere mai avuto entrambi i fratelli di Belen? Già da tempo le voci dei rumors mormorano una maretta in famiglia Rodriguez, da quando è avvenuto il ritorno di fiamma con De Martino.

Ad alimentare le voci di un presunto dissidio con il cognato, ci hanno pensato proprio Cecilia e Ignazio. La coppia ospite di Vieni da Me, ha cercato d smarcarsi dall'argomento. La sorellina di Belu, ha ammesso di non sapere quando fosse il compleanno di Stefano. Moser invece, nel rispondere ad una domanda di Caterina Balivo è sembrato piuttosto distaccato dal conduttore Rai: "Mi trovavo molto bene anche con Andrea Iannone.

Con Stefano siamo stati insieme a Ibiza, è un tipo coinvolgente".

Al momento quale sia la situazione fra Stefano De Martino, Cecilia e Jeremias non possiamo saperlo. I diretti interessati non hanno mai confermato o smentito le voci dei rumors. Anche quando quest'estate si diceva che l'ex ballerino aveva allontanato Belen dall'affetto della sua famiglia.

Belen: dedica speciale per Stefano

Belen Rodriguez per i 30 anni di Stefano De Martino, ha pubblicato una dedica romantica su Instagram.

La showgirl per fare gli auguri a suo marito ha speso delle parole al miele: "Lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu". Il tutto è stato scritto sotto uno scatto che ritrae la conduttrice argentina abbracciata al padre di suo figlio. Come nel caso del compleanno di Belen, i fan hanno accolto con molto entusiasmo le affermazioni dell'argentina. In poco tempo il post ha raggiunto dei numeri da capogiro ed è stato inondato di messaggi d'affetto verso il campano.