Una marcia trionfale coronata con la vittoria dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show. Agostino Penna ha completato un percorso che ha rasentato la perfezione con il secondo posto nella sesta puntata del talent show di Rai 1. Nelle sei ‘tappe’ che l’hanno condotto al primo posto finale il musicista avellinese non è mai sceso dal podio conquistando 373 punti complessivi. Il pianista ha conquistato tutti per vocalità e versatilità, interpretando al meglio i cantanti che era chiamato ad imitare.

Alle sue spalle si è classificato un sorprendente Francesco Monte, autore di una clamorosa rimonta nella puntata finale.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha convinto tutti nei panni di Michael Bublé ed è risalito dal settimo al secondo posto nella classifica generale: "Perché non hai fatto il cantante?" - ha sottolineato Loretta Goggi. Terza Lidia Schillaci che ieri sera (18 ottobre) ha incassato la standing ovation per la sua appassionata interpretazione di Casta Diva di Maria Callas.

Il percorso perfetto di Agostino Penna

Tale e Quale Show nel segno di due ex protagonisti di Uomini e Donne. Agostino Penna ha conquistato l’edizione 2019 completando la splendida cavalcata con una magistrale imitazione di Fausto Leali. “Sei stato perfetto, sembravi lui” - ha affermato Loretta Goggi mentre Vincenzo Salemme, che gli ha assegnato anche i dieci punti di bonus, ha evidenziato la discreta somiglianza sotto il profilo estetico.

“Di profilo gli assomigliavi molto”. Parere condiviso da Giorgio Panariello che, però, ha preferito premiare il percorso in crescendo di Francesco Monte.

Nel corso del torneo il musicista avellinese ha vinto due puntate, con le imitazioni di Gaetano Curreri (Stadio) e Lucio Dalla, e non è mai sceso dal podio nelle altre quattro. In carriera il cinquantatreenne ha collaborato con Umberto Tozzi e Marco Masini ed ha recitato nelle serie tv Don Matteo e Distretto di Polizia. In seguito il pianista è entrato a far parte del cast di Uomini e Donne dove ha lasciato il segno realizzando la sigla del people show di Canale 5.

Francesco Monte vince la 6ª puntata, standing ovation per la Callas di Lidia Schillaci

Un altro ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha strappato applausi centrando un inaspettato secondo posto finale. Francesco Monte ha vinto la sesta puntata imitando Michael Bublé. “Mi domando perché non hai fatto il cantante invece del modello” - ha riferito Loretta Goggi al termine della sua esibizione.

“All’inizio non ti davo una lira” - ha aggiunto Giorgio Panariello che l’ha premiato anche con i dieci punti di bonus previsti per la finale del talent show.

Un bottino che ha consentito all’ex tronista di chiudere al secondo posto in classifica generale e centrare la partecipazione al torneo con i protagonisti dell’edizione 2018. Un verdetto che ha diviso i fan del programma che sui social hanno espresso pareri discordanti sulla performance dell’ex gieffino.

Alla seconda fase di Tale e Quale Show si sono qualificati anche Lidia Schillaci, terza nella graduatoria finale con l'imitazione di Maria Callas, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis e Tiziana Rivale.