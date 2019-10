La quinta puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì, 7 ottobre. Le sorprese non mancheranno: Gabriele Pippo vedrà la sua fidanzata baciare il single e Alex Belli e, in preda alla gelosia, scapperà dal villaggio per andare dalla sua Delia.

Temptation Island Vip, puntata del 7 ottobre: la gelosia spingerà Alex Belli a lasciare il villaggio

Il programma condotto da Alessia Marcuzzi quest'anno è ricco di colpi di scena.

Alcune coppie hanno lasciato il programma in anticipo e altre sono in seria crisi. Le anticipazioni di Temptation Island Vip rivelano che nella prossima puntata gli ultimi arrivati saranno protagonisti. Alex Belli vedrà dei filmati che riguarderanno la sua fidanzata e la gelosia prenderà il sopravvento. L'attore vedrà Delia in compagnia di un single che la coccolerà un po' troppo per i suoi gusti.

Inoltre, la ragazza farà un bagno in compagnia del tentatore Riccardo e i due si lasceranno andare a battutine provocanti che non piaceranno affatto a Belli: Delia chiederà al single di togliersi i pantaloni.

Dopo aver commentato la clip in modo stizzito, Alex Belli schiverà Alessia Marcuzzi e correrà verso il villaggio delle fidanzate. Riuscirà a raggiungere la sua Delia o si lascerà fermare dalla produzione?

In questa stagione c'è già stato un precedente: Ciro Petrone ha abbandonato il programma già dalla prima puntata, perché non riusciva a stare lontano dalla sua fidanzata, pur non avendo visto alcun video compromettente. Sarà lo stesso per Alex e Delia?

Spoiler Temptation Island Vip: Gabriele vedrà Silvia baciare un altro

La coppia di Pago e Serena sarà sempre più in crisi. La donna continuerà la sua conoscenza con il single Alessandro, mentre il cantante piangerà a dirotto sulla spiaggia.

Nel corso del falò, Pago spiegherà ad Alessia il suo malessere e con amarezza affermerà che la sua Serena, con il comportamento assunto durante questa avventura, ha rovinato la loro relazione.

Un'altra coppia in crisi è quella di Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia Tirado. I due sono entrati quando il gioco era già iniziato, ma non hanno perso tempo. La ragazza, infatti, sin da subito ha stretto una forte amicizia con il single Valerio.

Nei video, Silvia non ha nascosto la sua attrazione per il tentatore e questo ha fatto infuriare Gabriele. Nella prossima puntata di Temptation Island Vip, Valerio bacerà sulle labbra Silvia: la reazione di Gabriele è immaginabile. Il ragazzo, molto deluso dalla sua fidanzata, commenterà il video esprimendo il suo disgusto. Come finirà tra i due? Non resta che aspettare lunedì per scoprire tutti i dettagli.

Le anticipazioni riportate dai canali ufficiali promettono un'altra puntata scoppiettante per i Vip che hanno deciso di mettere in gioco le loro storie d'amore.