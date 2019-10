Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme. Dopo l'esperienza negativa di Temptation Island, che aveva portato la coppia a lasciarsi definitivamente e senza margine di possibilità di un riavvicinamento, a sorpresa la coppia si è riconciliata. I due innamorati hanno annunciato ufficialmente il ritorno di fiamma postando uno scatto su Instagram.

Dopo Temptation Island, Jessica e Andrea sono di nuovo una coppia

Il ritorno di coppia è ufficiale: Jessica Battistello ha postato sul suo profilo social una foto che la ritrae con Andrea Filomena aggiungendo: "Mi sei mancato come l'aria".

I due avevano partecipato a Temptation Island la scorsa estate, con un percorso che non lasciava molti dubbi. Erano entrati nel programma già in crisi, dopo che Jessica aveva rifiutato il matrimonio poco prima delle nozze. Andrea aveva vissuto il tempo nel villaggio a pensare a lei, spesso in lacrime per la nuova conoscenza che la donna aveva iniziato con Alessandro Zarino. Al falò finale i due ex innamorati avevano avuto uno scontro molto duro davanti a Filippo Bisciglia.

Lei aveva recriminato per la mancanza di attenzioni di lui che invece le aveva rinfacciato tutto ciò che era successo all'interno del villaggio con il single. I due si sono inevitabilmente lasciati e lei ha raggiunto il single Zarino con cui, però, il rapporto non è mai decollato lontano dalle telecamere. Dopo qualche settimana, Alessandro ha iniziato la sua avventura sul trono a Uomini e donne. Andrea, dal canto suo, aveva detto che aveva cominciato a sentire Ida del trono over, ma solo telefonicamente e in amicizia.

Andrea su Instagram: 'Ho messo da parte l'orgoglio'

Jessica e Andrea sono stati ospiti anche da Maria De Filippi poco dopo Temptation. Lui ha raccontato di aver tentato un riavvicinamento e di aver lasciato una porta aperta per la sua ex fidanzata, ma ha aggiunto che poi ha trovato un suo equilibrio stando da solo. Diverse indiscrezioni dei fan hanno segnalato possibili riavvicinamenti tra Jessica e Andrea, dichiarando di averli visti mano nella mano.

Queste voci hanno sollevato anche molti sospetti nei confronti della veridicità della partecipazione dei due fidanzati a Temptation Island.

Adesso tra i due ex sembra essere tornata ufficialmente l'armonia: lo scatto su Intagram ritrae Jessica e Andrea in un momento di serenità e le parole non lasciano dubbi. Lui ha scritto che ha deciso di mettere da parte l'orgoglio per andare incontro a ciò che lo rende felice.

Lei ha replicato che l'unica cosa che conta è stare di nuovo insieme. Probabilmente la lontananza di mesi ha rafforzato l'amore di coppia. Forse a breve saranno pronti per fare il grande passo che Jessica aveva rifiutato.