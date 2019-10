La quinta puntata di Temptation Island Vip andata in onda ieri 7 ottobre in prima serata su Canale 5, ha tenuto con il fiato sospeso i numerosi fan del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che sono rimasti incollati al televisore per vedere l'esito del tanto atteso falò di confronto tra Pago e la fidanzata Serena Enardu. I telespettatori però, dovranno aspettare la puntata di lunedì prossimo per scoprire il destino della coppia che, come abbiamo visto, ha dato vita ad una prima parte del confronto particolarmente acceso, con il cantante su tutte le furie a causa del comportamento di Serena con il single Alessandro.

Pago e Serena si scontrano al falò, lui la accusa del flirt con Alessandro

Molta attesa nei fan del programma prodotto da Maria De Filippi, per conoscere l'esito del confronto tra Pago e Serena. Nella puntata del 7 ottobre, i fan hanno assistito alla messa in onda della prima parte del falò che, sin dalle prime battute, è parso incandescente, con accuse e recriminazioni da ambo le parti.

La Enardu in particolare, ha cercato di sminuire il suo atteggiamento con il single Alessandro, spostando la discussione invece, sui problemi di coppia con il cantante. Quest'ultimo invece, ha rimarcato più volte il comportamento irrispettoso della sua compagna che, a detta di Pago 'ha flirtato tutto il tempo con il toyboy'. Pacifico Settembre, su tutte le furie, non ha gradito inoltre che la Enardu continuasse a sminuire i suoi progetti lavorativi, come quello di scrivere uno spettacolo.

Temptation Vip, la furia di Pago nella puntata del 7 ottobre

Un duro scontro quello andato in onda nella quinta puntata ed il cui esito finale verrà svelato solo nel corso dell'ultimo appuntamento del prossimo 14 ottobre. Da quanto si è visto, pare che la coppia non riesca a trovare un punto di incontro e continui a sottolineare le reciproche mancanze. Il fatto che Serena di sia avvicinata pericolosamente ad Alessandro, sembra essere la goccia che potrebbe far traboccare il vaso, con Pago che sembra proprio non riuscire a digerire il flirt della compagna con il giovane single.

Riusciranno i due a mettere da parte da quanto successo e a darsi una seconda occasione? La furia di Pago non fa presagire nulla di buono, ma solo con la messa in onda della sesta ed ultima puntata, scopriremo se i due decideranno di uscire insieme o meno da Temptation Island Vip. Ricordiamo che lunedì prossimo, anche le altre due coppie ancora in gioco, affronteranno il falò finale, dove i protagonisti tireranno le somme sul loro viaggio nei sentimenti, giunto alla conclusione dopo i 21 giorni passati nel Resort sardo di Santa Margherita di Pula.