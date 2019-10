L'ultima e decisiva puntata di Temptation Island Vip 2 ha sancito la rottura tra Serena Enardu e Pago, coppia che stava insieme da ben sette anni. Ad uscire con le ossa rotte dal punto di vista mediatico è stata, però, l'ex tronista di Uomini e donne che è stata duramente accusata dai telespettatori del programma per il suo comportamento tenuto in Sardegna. Il cantante, invece, ha potuto contare sul completo appoggio dei fan del docu-reality nonché su una lunga serie di messaggi di stima pubblicati nei social network.

Lui stesso, nei primi post pubblicati su Instagram al termine del programma, ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso. Diversa, invece, la reazione della Enardu che ha preferito chiamare in causa una massima di Alda Merlini, non rinunciando fin da subito a dei post pubblicitari.

Serena Enardu: 'A volte meglio il silenzio'

Sono tante le critiche ricevute da Serena Enardu al termine della sua avventura a Temptation Island Vip 2. Nel suo primo post dopo la messa in onda nel falò di confronto, l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto rispondere alle polemiche a modo suo, lasciando intendere di preferire la strada del silenzio.

A parlare per lei, ci ha pensato una massima di Alda Merlini che riporta: "Alle volte il silenzio dice quello che il tuo cuore non avrebbe mai il coraggio di dire". Serena ha anche dichiarato di avere faticato a prendere sonno dopo la messa in onda della puntata e, poco dopo, si è agganciata alla pubblicità di alcuni prodotti per la cura della persona. Successivamente, ha citato un consiglio della nonna che, quando era piccola, le diceva di accendere una candela nei momenti di tristezza. E anche in questo caso, è arrivato il riferimento ad una pubblicità.

Pago ringrazia tutti per il sostegno

Di diverso tenore sono stati i primi post di Pago dopo l'ultima puntata di Temptation Island Vip 2. Pacifico Settembre è rimasto sorpreso per i tanti messaggi di stima da lui ricevuti durante il percorso televisivo, al punto che lui ha faticato a ringraziare tutti coloro che hanno scritto. Il cantante ha voluto esprimere la sua sorpresa, affermando: "I vostri messaggi non è che siano poi così tanti, nooooo..

sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanti che non potete nemmeno immaginare". Ha quindi aggiunto di continuare ad emozionarsi nonostante abbia pianto nei giorni appena passati. E tra le belle parole a lui rivolte, non manca chi vorrebbe rivederlo in futuro di nuovo all'interno di un programma di Maria De Filippi. La speranza è che gli venga concessa la possibilità di cercare l'anima gemella a Uomini e donne, magari come protagonista del Trono Over.