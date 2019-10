La puntata speciale di Temptation Island Vip che si diceva dovesse andare in onda lunedì 21 ottobre ha subito un piccolo spostamento. Come anticipano molti siti di Gossip in queste ore, l'appuntamento che chiude la seconda edizione del reality dedicato alle coppie famose, sarà trasmesso il giorno di Halloween. Tutti i protagonisti del cast racconteranno ad Alessia Marcuzzi gli sviluppi (se ci sono stati) nelle loro storie d'amore al termine delle riprese in Sardegna.

Temptation torna su Canale 5 il giorno di Halloween

Alcuni siti l'avevano anticipato qualche giorno fa: la seconda edizione Vip di Temptation Island non finirà con la puntata che è stata trasmessa lunedì scorso, ma ci sarà uno speciale dedicato al "mese dopo" di tutte le coppie. Visto che ieri, 21 ottobre, su Canale 5 è andato in onda il film di Checco Zalone "Che bella giornata", è evidente che l'appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi è slittato di un po'.

Come riportano alcuni blog come "Gossip e Tv", la serata che ufficializzerà la conclusione del format sulle tentazioni d'amore, sarà disponibile nel prime time di giovedì 31 ottobre.

In questa puntata riassuntiva, il pubblico avrà modo di rivedere il "viaggio nei sentimenti" di tutte e 8 le coppie del cast e poi sarà messo al corrente di quello che è accaduto a questi amori dopo la fine delle registrazioni in Sardegna.

La presentatrice romana, dunque, incontrerà i 16 protagonisti di quest'anno e chiederà loro se la decisione che hanno preso al falò di confronto finale la confermano oppure se qualcosa è cambiato nelle loro vite.

Due soli addii a Temptation Island Vip

Il bilancio che si può fare ad oggi su Temptation Island Vip 2 è più che positivo: a differenza di quello che è accaduto al termine della sesta edizione Nip del reality (dove si sono lasciati tutti tranne una sola coppia), ci sono state soltanto due separazioni alla fine del "viaggio nei sentimenti" raccontato da Alessia Marcuzzi.

A lasciarsi dopo tre anni d'amore, sono stati Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti: è stata la showgirl a chiudere il rapporto con il compagno dopo averlo visto flirtare con la giovanissima single Zoe. Anche Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo quasi 7 anni insieme: sebbene il cantante provasse ancora qualcosa, è stata sua la scelta finale di chiudere dopo aver visto la dolce metà pericolosamente vicina al tentatore Alessandro.

Ad avere un lieto fine, invece, sono stati: Alex Belli e Delia Duran, Silvia Tirado e Gabriele Pippo, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Damiano Er Faina e Sharon, Simona Bonaccorsi e Chiara Esposito, Ciro Petrone e Federica. Il giorno di Halloween scopriremo se tutte queste decisioni saranno confermate dalla viva voce dei protagonisti oppure se ci sono interessanti novità.