La sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip, in onda questo lunedì 14 ottobre su Canale 5, è molto attesa soprattutto per il confronto al falò finale tra Pago e la sua fidanzata Serena Enardu. I due hanno vissuto questa esperienza nel villaggio delle tentazioni in maniera alquanto problematica, dovendo fare i conti con numerosi alti e bassi. L'esito finale, infatti, non sembra essere positivo e al falò finale potrebbero aver maturato anche l'idea di dirsi addio in maniera definitiva.

I due, infatti, da quando sono terminate le registrazioni del reality show non sono stati mai più beccati assieme e la Enardu è tornata sui social ma soltanto in compagnia di suo figlio oppure di sua sorella Serena.

Pago e Serena Enardu si sarebbero detti addio dopo il falò

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata finale di Temptation Island Vip rivelano che il falò finale tra Pago e Serena prevede dei toni decisamente molto forti.

Il cantante rinfaccerà alla sua fidanzata che amore vuol dire verità e per tale motivo vuole sapere da lei cosa ha provato in queste settimane quando si è relazionata in maniera alquanto 'libertina' con uno dei tentatori che le ha fatto la corte.

Un confronto che potrebbe mettere la parola fine a questa storia d'amore, così come ha lasciato intendere anche l'autore Gabriele Parpiglia attraverso un post che ha scelto di condividete su Instagram.

Parlando proprio della coppia Pago-Serena, Parpiglia ha scritto che a volte chi lascia è colui che soffre di più e che per star bene bisogna prima star male. Dichiarazioni che lascerebbero poco spazio all'immaginazione sul destino di questa discussa coppia.

Il ritorno di Serena Enardu sui social dopo Temptation Vip

Sta di fatto che dal giorno in cui sono finite le registrazioni di Temptation Island Vip, Pago e la Enardu non sono stati mai più beccati assieme.

I due non sono apparsi più in coppia, così come accadeva spesso prima della partecipazione al reality show.

Si potrebbe pensare che sono stati molto bravi a rispettare le regole della trasmissione prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi oppure che si sono detti addio definitivamente al termine del confronto al falò finale. La bella Serena, infatti, è tornata ad essere molto attiva sul suo profilo Instagram, complice anche la grande popolarità che ha acquisito in queste settimane grazie alla trasmissione.

E così, proprio questa mattina, abbiamo visto che ha condiviso sui social degli scatti del suo quotidiano dove la vediamo in compagnia della sorella Serena ad un pranzo di famiglia. Presente anche il figlio di Serena, al quale l'ex volto di Uomini e donne ha dedicato anche dei post specifici dopo il suo ritorno dalla Sardegna. Di Pago, invece, almeno fino a questo momento non si vede neppure l'ombra.