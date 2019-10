L'ultima puntata di Temptation Island Vip andrà in onda il 14 ottobre e Alessia Marcuzzi ha già annunciato un finale scoppiettante e ricco di colpi di scena. Le coppie rimaste sono tre: Pago e Serena, Gabriele e Silvia, Alex Belli e Silvia Duran. Ognuna delle coppie ha avuto un percorso che ha messo in crisi la loro relazione e la puntata di lunedì scorso si è conclusa con l'inizio dell'acceso falò tra Pago e Serena.

Spoiler ultima puntata di Temptation Island Vip: acceso scontro tra Pago e Serena

Per la coppia formata da Pago e la Enardu il percorso si è rivelato sin da subito in salita. Serena ha lamentato diverse mancanze da parte del suo compagno e si è avvicinata molto al tentatore Alessandro. La complicità tra i due ha messo in crisi Pago che comunque ha voluto arrivare fino alla fine del percorso, per vedere fino a dove poteva spingersi la sua compagna.

Il falò di confronto tra i due è partito con diverse accuse: la donna ha espresso il suo disagio all'interno della coppia, dovuto al comportamento poco partecipativo di Pago nella gestione della casa. Il cantante ha reagito con rabbia di fronte ai video in cui Serena ha palesato la sua attrazione per Alessandro. Pago ha ammesso le sue colpe, ma ha ribadito che niente giustifica il comportamento della Enardu all'interno del villaggio.

Nella prossima puntata di Temptation Island Vip, Serena dovrà rispondere alla domanda che riguarda i suoi reali sentimenti per il fidanzato. Il Magazine di Uomini e donne ha riportato che per la coppia potrebbe esserci un finale inaspettato. Decideranno di riprovarci?

Anche Gabriele Pippo e Silvia dovranno tirare le somme del loro viaggio nei sentimenti. Mentre il figlio di Pippo Franco ha avuto un percorso finalizzato al divertimento, la sua fidanzata ha da subito stretto un rapporto con il tentatore Valerio.

Le immagini hanno scosso Gabriele, tanto da fargli dire più volte che non considerava più Silvia come la sua ragazza, ma sarà così anche per la puntata finale di Temptation Island Vip?

Anticipazioni puntata finale: al falò di confronto Silvia scoppia a piangere

Lunedì sera, il ragazzo sarà messo di fronte a delle immagini che considererà assurdo. Durante il faccia a faccia, Silvia sarà molto in difficoltà e sarà Alessia Marcuzzi ad invitarla a parlare dei suoi sentimenti.

Gabriele cambierà idea nei confronti della sua fidanzata o la lascerà come aveva più volte annunciato? L'ultima coppia entrata al villaggio è stata quella di Alex Belli e Delia Duran. L'attore ha mostrato sicurezza di fronte ai primi video, ma poi è sbottato guardando alcuni comportamenti della sua fidanzata. Delia, infatti, si è avvicinata molto al single Riccardo, riempiendolo di complimenti e facendo andare su tutte le furie il suo fidanzato.

Al falò dell'ultima puntata di Temptation Island Vip, Delia cercherà di giustificare le sue azioni a Belli, ma poi si lascerà andare ad un pianto disperato.

Non resta che aspettare Lunedì, 14 ottobre, per scoprire quale delle coppie è stata più forte delle tentazioni e chi, invece, tornerà single e pronto ad iniziare una nuova vita.