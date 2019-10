Pacifico Settembre in arte Pago è tornato a far parlare di sé. Il cantautore dopo l'addio a Serena Enardu, si è regalato una serata di svago nel locale milanese di Davide Lacerenza. Quest'ultimo avrebbe messo in difficoltà l'ex protagonista di Temptation Island Vip in merito alla sua attuale situazione sentimentale.

Come molti sanno Pago e Serena si sono lasciati durante il falò di confronto. Da quel momento in poi, i due hanno preso due strade differenti.

Soprattutto la Enardu sembra non voler tornare affatto sui suoi passi, sebbene la separazione dal suo uomo l'abbia fatta soffrire molto.

In queste ore Pacifico è tornato sui social ed ha postato un video, che sta facendo il giro del web. L'ex protagonista del docu-reality ha deciso di trascorrere qualche ora di relax nel locale di Davide Lacerenza, nonché ex fidanzato di Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi).

Nel corso di un video postato, Davide mormora: "Stasera siamo qua io e Pago, ragazze dove siete?". Il giovane poi ha aggiunto un dettaglio: "Siamo single entrambi". A quel punto Pago è apparso piuttosto in difficoltà: "No, no, no". Lo stesso cantautore ha dichiarato di non avere alcuna voglia di conoscere nuove ragazze e non di potere. Con tutta probabilità Pago per il momento non ha voglia di iniziare nessuna relazione, poiché è appena uscito da una storia di 7 anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Tuttavia non è escluso che l'ex protagonista di Temptation sia andato in difficoltà, perché fino alla messa in onda del confronto con Serena Enardu negli studi di Uomini e Donne, i due non possono rilasciare dichiarazioni.

Spoiler U&D: Pago si innervosisce quando in studio difendono Serena

Come di consueto Maria De Filippi al termine di Temptation Island, ospita le coppie protagoniste nel dating-show di Uomini e Donne.

Negli studi Elios le coppie danno luogo ad un ulteriore confronto e svelano cosa sia accaduto tra loro, una v olta spenti i riflettori sul docu-reality. Lo scontro tra Serena e Pago, è apparso acceso fin da subito.

La Enardu ha ammesso di aver capito i suoi errori durante il falò con il suo uomo. Una volta entrato in studio, Pago ha dichiarato che se sapeva che la sua storia fosse naufragata, non avrebbe partecipato al programma.

Quando Pacifico si è ritrovato davanti a sé Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Gianni Sperti e Tina Cipollari schierati dalla parte di Serena, Pago si è innervosito aggiungendo che non è giusto giustificare il comportamento della sua ex fidanzata.

Tuttavia Pago, ha potuto contare sul sostegno del pubblico presente in studio. Nonostante i due ex fidanzati hanno dato luogo ad un nuovo scontro verbale, hanno lasciato lo studio con un abbraccio.