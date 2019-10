Momento della verità per Pago e Serena Enardu che hanno deciso di separarsi al termine del falò di confronto della seconda edizione di Temptation Island Vip. Nel corso dell’ultima puntata è stata mostrata l’ultima parte del faccia a faccia tra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due non sono mancati momenti di tensione e scambi di accuse al vetriolo. La quarantatreenne ha rimarcato le mancanze del fidanzato sottolineando di aver bisogno di un uomo al suo fianco.

Dall’altra parte l’artista ha manifestato il suo disappunto per il comportamento di Serena nel villaggio dei single con Alessandro Graziani. “Non ti volevo vedere attaccato ad un ragazzino”.

Al momento del dunque Pago ha chiesto alla sarda se era innamorata di lui ma la Enardu non ha risposto e il musicista ha deciso di lasciare il falò. “Io credo di non amarlo, non come vuole lui. Non riesco a dirglielo perché temo di essere fraintesa”.

Prima di lasciare il resort di Santa Margherita di Pula Serena ha voluto rivedere il single Alessandro con quest’ultimo che ha riferito di voler entrare a far parte della sua vita. “Con te sto bene” - ha aggiunto l’ex tronista.

Temptation Island Vip, Serena Enardu: 'Credo di non amarlo come vuole lui'

Pago ha tirato più volte in ballo il feeling che si è creato tra Serena ed il tentatore mentre la fidanzata ha riferito che non era quello l’argomento principale del confronto.

“Da tempo aspetto che mi dici cosa pensi di me”. Il racconto del falò di confronto, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island Vip, è ripartito dalla visione dei filmati della Enardu. Pago ha trattenuto a stento la rabbia nel vedere la quarantatreenne ballare in maniera sensuale con il single Alessandro. “Tu hai scelto questo ragazzo dall’inizio e sei andata fino in fondo. Tu dovevi interrompere questo percorso e venire a dirmi che volevi chiudere questo rapporto”.

Durante la visione delle immagini il cantante ha più volte incalzato l’ex tronista e l’ha invitata a non prenderlo in giro. “Non andiamo via da qui se non mi dici cosa significa tutto ciò, io non mi sono divertito a vedere questa roba”. Dall’altra parte Serena ha ribadito che non gli interessa parlare di quanto è accaduto con Alessandro Graziani. “A te interessa solo questo, in quel momento stavo bene ed è per questo che mi hai visto così. Ho scoperto che potevo ballare senza essere giudicata, cosa vuoi che ti dica”.

Pago abbandona il falò, Alessandro all'ex tronista: 'Vorrei far parte della tua felicità'

Nel corso del confronto finale Pago ha più volte chiesto alla fidanzata se provasse qualcosa per il tentatore ma Serena ha sempre dribblato la domanda limitandosi a dire che in quel frangente stava bene e per tale motivo si comportava così.

La Enardu ha affermato di non aver mai fatto pesare al cantante il suo lavoro ed i week end trascorsi da sola. “Sono anche una mamma e spesso arrivavo a fine settimana stanca”. Da parte sua il cantante ha dichiarato di essere disposto a fare il possibile per evitare gli errori del passato. “Ho passato dei momenti terribili, la libertà è rispetto. Ora devi dirmi quello che senti, festeggiamo sette anni insieme e non credo siano stati tutti da buttare” - ha aggiunto Pago.

A questo punto Serena ha riferito che teme di tornare a vivere nuovamente come prima. “Abbiamo vissuto sei anni e mezzo di follia, anche quando facevamo l’amore ero apatica. Tutte queste emozioni per lui non le sento ed ho bisogno di una persona che mi scuote”. Pago ha chiesto per l’ennesima volta alla Enardu se era innamorata di lui. La quarantatreenne non ha risposto ed il cantante ha deciso di abbandonare il falò. Dal canto suo la sarda ha deciso di rivedere Alessandro con quest’ultimo che ha riferito di voler far parte della felicità di Serena. Tra i due è scattato un tenero abbraccio: “Con te sto bene” - ha ammesso Serena.