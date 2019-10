Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla seconda settimana di programmazione. Le avventure dei protagonisti proseguono tra sentimenti e situazioni lavorative e le trame della fiction si fanno sempre più interessanti con il passare dei giorni. Nelle puntate del 23 e 24 ottobre al grande magazzino si affronteranno i danni della rapina e Nicoletta sarà presa dalla confusione tra Cesare e Riccardo.

Spoiler mercoledì 23 ottobre, Il Paradiso delle Signore: Riccardo acquista le quote del negozio

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 ottobre de Il Paradiso delle Signore 4, raccontano che Vittorio vorrà ripagare l'impegno delle Veneri con una sorpresa.

Le ragazze, infatti, si impegneranno molto per recuperare il vecchio campionario e fare andare avanti il grande magazzino. In questo momento critico, Umberto Guarnieri comunicherà al figlio Riccardo e alla cognata Adelaide la sua intenzione di vendere le sue quote del Paradiso. Il giovane Guarnieri penserà all'ipotesi di essere l'acquirente ed approfittare della situazione, ma non lo dirà a suo padre.

Intanto al Paradiso, il nuovo assunto Armando instaurerà un buon rapporto con Rocco e i due diventeranno subito amici. Il magazziniere, però, avrà delle divergenze con Agnese. In Nicoletta crescerà il pensiero per Riccardo e la ragazza si ritroverà nuovamente confusa tra i sentimenti che prova per il suo ex fidanzato e suo marito Cesare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 24 ottobre: Riccardo si dichiara a Nicoletta

La trama de Il Paradiso delle Signore di giovedì 24 ottobre rivela che a Villa Guarnieri ci sarà un clima di ostilità.

La tensione tra il padre e Riccardo toglierà l'apparente serenità che aveva caratterizzato il ritorno di Umberto. Al Paradiso intanto, ci saranno la novità portate dall'evento Berruti. Dopo l'installazione della vetrina, Riccardo Guarnieri si dichiarerà a Nicoletta, dicendole di aver acquistato le quote del grande magazzino solo per starle più vicino. Questo non farà altro altro che acuire la difficile situazione sentimentale in cui si trova la Cattaneo.

Sua madre Silvia si accorgerà dell'inquietudine della figlia e, nel timore che la Cattaneo sia ancora ossessionata da Riccardo, deciderà di correre ai ripari. Silvia parlerà con Cesare e gli consiglierà un modo per salvaguardare il suo matrimonio. Nel frattempo, tra Umberto e Adelaide si instaurerà una nuova complicità che porterà i due ad avvicinarsi molto. Il rapporto tra i cognati diventerà sempre più intimo.

Marcello Barbieri deciderà di approfittare dell'assenza di sua sorella Angela per organizzare una partita a poker in casa. In questa occasione il ragazzo perderà molti soldi e, inoltre, uno dei giocatori invitati al tavolo lascerà un regalo per sua sorella. Questa vecchia conoscenza farà parte del segreto di Angela?