Un posto al sole, la longeva soap di Rai 3, nelle puntate di questa stagione sta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori con la storyline di Diego. Il pubblico, infatti, vuole scoprire chi è stato ad investire Aldo al posto del ragazzo. Nelle puntate di giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, la situazione del Giordano continuerà a preoccupare, ma ci sarà anche un ritorno: Filippo, infatti, arriverà a Napoli dopo il viaggio di lavoro e rivedrà Serena.

Anticipazioni Un Posto al Sole, giovedì 31 ottobre: Filippo e Serena sembrano ritrovarsi

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì, 31 ottobre, raccontano che Raffaele continuerà ad essere molto angosciato a causa della detenzione di suo figlio. Nonostante Diego abbia ricordato di non essere il colpevole, infatti, si troverà ancora in galera e il suo scagionamento non sarà affatto semplice. Intanto Filippo farà ritorno a Napoli, dopo aver affrontato un viaggio di lavoro a Tenerife.

Ad aspettarlo troverà sua moglie Serena e, in un primo momento, la coppia sembrerà cogliere la lontananza come una nota positiva per riappacificarsi e ritrovare l'armonia. Anche Vittorio cercherà di riavvicinarsi ad Alex: i timidi tentativi del giovane Del Bue saranno incoraggiati dalla complicità degli amici della ex coppia. La relazione tra Vittorio e Alex potrà avere una seconda possibilità?

Spoiler Un posto al sole, 1 novembre: Raffaele va a trovare Diego in carcere

Le trame di Un posto al sole di venerdì, 1° novembre, rivelano che Raffaele si recherà in carcere, a trovare Diego.

In una scena molto toccante, il padre aprirà il suo cuore di fronte al ragazzo e gli farà un discorso appassionato, pieno di speranza e fiducia per il futuro. Serena e Filippo saranno invitati ad una cena di famiglia e faranno come se la crisi tra loro non fosse mai esistita. I due fingeranno di essere ancora innamorati. Intanto la piccola Mia tramerà un piano alle spalle di Vittorio. Il giovane Del Bue sarà molto contento di rivedere Alex, ignorando il fatto che il loro incontro avrà a che vedere con gli obiettivi della piccola Mia.

La sorella minore delle Parisi assumerà un ruolo sempre più rilevante all'interno della soap di Un posto al sole e la sua storia si intreccerà spesso con le storyline dei personaggi storici.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:45 su Rai 3. Le vicende che ruotano attorno a Diego Giordano hanno appassionato i telespettatori e molte sono le ipotesi riguardanti il vero colpevole dell'investimento di Aldo.

I maggiori sospetti ricadono sul padre di Maurizio, il ragazzo che era stato colpito da Leone; altre ipotesi portano alla moglie di Aldo per il movente della gelosia. Per adesso non si conosce il nome del responsabile, ma nelle prossime due settimane il caso si risolverà. Non resta che aspettare e seguire le puntate di Un posto al sole.