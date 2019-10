Sabato 19 ottobre ritornerà l'attesissimo show Tu si que Vales, un caposaldo del sabato sera di Mediaset. L'appuntamento è su Canale 5 con orario di inizio fissato per le 21:15, subito dopo la puntata di Striscia la Notizia. Lo scorso anno lo show ottenne ascolti record: le nove puntate ottennero un ascolto medio di oltre 5 milioni di spettatori, con uno share del 29,56%. La grande novità di questa sesta stagione dello show Mediaset sarà Sabrina Ferilli: l'attrice romana è stata selezionata per rappresentare la giuria popolare, ovvero i 100 giurati che dovranno esprimere il loro giudizio dopo ogni esibizione. Lo scorso anno il ruolo era affidato a Iva Zanicchi, che quest'anno non sarà presente nello show.

Tu si que Vales, resta invariato il resto del cast

Invariato il resto del cast: i giudici sono infatti riconfermatissimi e dunque saranno anche per quest'anno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. A condurre il programma confermata Belen Rodriguez, insieme ai due sportivi Alessio Sakara (campione del mondo di MMA) e Martin Castrogiovanni (giocatore della Nazionale italiana di Rugby).

Sarà interessante vedere come Sabrina Ferilli riuscirà a integrarsi nel programma: l'attrice che ha recitato nel film premio Oscar 'La Grande Bellezza' aveva già lavorato in passato con Maria De Filippi, dimostrando un'ottima intesa.

Invariato anche il meccanismo del programma

Oltre al cast rimane invariato anche il meccanismo. Per partecipare al programma non vi sono limiti di età, di genere e di nazionalità, i concorrenti possono esibirsi sia da soli che in gruppo, senza alcun limite numerico.

I quattro giudici saranno anche quest'anno muniti di una bacchetta con la quale potranno aggiungere o togliere tempo alle esibizioni del concorrente; per farlo i giurati dovranno alzarsi dalla sedia e dirigersi verso la clessidra realizzata con un laser. La presidente della giuria popolare potrà invece solamente aggiungere tempo all'esibizione. Al termine dell'esibizione i giudici esprimeranno il loro giudizio: se l'esibizione è stata positiva, allora il concorrente 'varrà', in alternativa 'non varrà'.

Anche i cento della giuria popolare dovranno giudicare ogni esibizione, stabilendo se per loro è stata valida o meno; il verdetto della votazione verrà svelato dal giudice rappresentate della giuria popolare, che come già detto da questa edizione sarà Sabrina Ferilli. Fondamentale sarà come sempre il voto dei cento giudici popolari: se essi daranno un voto positivo unanime, il concorrente che lo avrà ricevuto passerà direttamente alla fase successiva del programma.

Nel caso in cui un concorrente riceva il voto positivo unanime sia dalla giuria popolare che dai quattro giudici, allora avrà la possibilità di accedere direttamente alla finale nel caso in cui uno dei quattro giurati si alzasse dalla sedia per raggiungerlo sul palco. In alternativa, un concorrente avrà bisogno di almeno tre sì per accedere alla fase successiva.

L'appuntamento è per le 21:15 su Canale 5.

In alternativa, il programma sarà visibile anche sul sito di Mediaset Play.