Ieri pomeriggio è andata in onda una puntata molto accesa di Uomini e donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In particolare, doveva essere una puntata dedicata al trono classico del programma televisivo ma è stata invece dedicata quasi interamente ad alcune delle coppie uscite dalla seconda edizione di Temptation Island Vip. Infatti, in studio oltre ai protagonisti del programma tv di Mediaset sono approdati Alessia Marcuzzi (conduttrice del programma del viaggio dei sentimenti), Damiano Coccia detto Er Faina e Ciro Petrone con le rispettive compagne.

Grandi protagonisti della puntata sono stati proprio il fenomeno del web e l'opinionista televisiva Tina Cipollari che in passato è stata insultata proprio da Coccia in alcuni video sul web. Proprio per questo motivo, non sono mancati violenti scontri verbali tra i due, con Tina che ha in particolare accusato Er Faina di aver insultato suo figlio. Ovviamente, i toni si sono accesi perché il concorrente della seconda edizione di Temptation Island Vip ha negato a più riprese di aver mai detto qualcosa di offensivo nei video sui figli della Cipollari.

Poi, qualche ora dopo ha dimostrato la sua innocenza anche sui social tramite un video postato.

La situazione in studio ad un certo punto è degenerata perché Tina Cipollari si è alzata dalla sua poltrona quasi per avere un contatto con Damiano. L'opinionista è stata fermata appena in tempo dalla conduttrice del people show che ha quindi impedito che si arrivasse addirittura ad una rissa in tv.

Il web si è rivoltato contro Er faina per la sua partecipazione a Uomini e Donne

Nel corso degli anni sono stati tantissimi i personaggi famosi insultati da Damiano Coccia tramite i suoi video.

C'è inoltre da aggiungere che alcuni sono stati pesantemente insultati anche in maniera molto esagerata e offensiva, ma sono state tante anche le espressioni del ragazzo che spesso lo hanno esposto alla polemica pubblica.

Inoltre, il web già si era rivolto contro Er Faina per la sua partecipazione come concorrente a Temptation Island Vip. Poi, la stessa cosa si è verificata anche ieri perché il ragazzo ha partecipato come ospite di Uomini e donne.

In particolare, gli utenti sul web non sopportano che venga dato risalto ad una persona che è diventata famosa in un certo senso, solo per aver insultato persone con termini offensivi. Intanto, la De Filippi ha cercato di sminuire le polemiche affermando che il tutto è stato fatto strategicamente come opera di redenzione da parte di uno dei tanti leoni da tastiera che vivono nel web. Infine, la conduttrice ha anche affermato di non essere a conoscenza delle offese fatte da Er Faina a Tina e a tutti i personaggi famosi, ma solo di quelle nei confronti del people show.

Ma questa mossa strategica non è servita più di tanto, visto che poche ore dopo Er Faina tramite un video ha annunciato a tutti i suoi fan che non smetterà di fare quello che ha sempre fatto.