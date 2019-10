Oggi 7 ottobre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Quanto verrà trasmesso fa riferimento alla registrazione dello scorso 24 settembre e dove, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo che Gemma dovrà fare i conti con il rifiuto di JeanPierre, che confesserà di vederla solo con un'amica.

Un duro colpo per la Galgani, la quale come al solito, darà vita all'ennesimo siparietto con Tina Cipollari. Novità anche per Ida Platano, che prosegue la sua conoscenza con Armando.

Uomini e donne, spoiler: Gemma rifiutata da JeanPierre

Torna in onda oggi 7 ottobre un nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne e dove vedremo nuovamente la dama torinese Gemma Galgani al centro dello studio di Maria De Filippi.

Dopo la lite con Anna, andata in onda nella puntata scorsa, verrà mostrato lo sfogo della Galgani dietro le quinte, con la stessa che raggiungerà il corteggiatore JeanPierre in camerino al termine dell'ultima registrazione. Il cavaliere le confesserà un'amara verità, dichiarando di non essere interessato a lei e di vederla solo come un'amica non escludendo però la possibilità, in futuro, di poter cambiare idea.

Uno smacco per Gemma che riceverà un due di picche da un cavaliere a cui pareva molto interessata. Da quanto si apprende invece, sarà Gianfranco ad essere interessato a lei, anche se Gemma non sembrerà della stessa opinione. I due alla fine, balleranno insieme.

Anticipazioni del 7 ottobre: Ida bacia Armando

Stando a quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', nella puntata odierna di Uomini e donne, dopo la vicenda legata a Gemma e JeanPierre, si assisterà a quello che sta accadendo tra Ida e Armando.

La Platano, da quanto si apprende, pare determinata a dimenticare l'ex Riccardo e continuerà a frequentare il cavaliere Armando Incarnato. Si scoprirà in puntata che, il giorno prima, i due sono usciti insieme facendo le ore piccole e dove è pure scattato un bacio. La Platano sembrerà quindi aver voltato pagina, mentre l'altra conoscenza di Armando, Veronica, tornerà a sedersi al suo posto, lasciando di fatto campo libero a Ida.

Molti colpi di scena riguarderanno i protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, pronti a sedersi nel parterre del dating show di Maria De Filippi per cercare l'amore. Appuntamento con una nuova puntata oggi 7 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5, ricordando che su Witty tv e sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere quanto già andato in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.