È stata registrata ieri, 11 ottobre, una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Dalle anticipazioni divulgate dal portale Isa e Chia si apprende che, come di consueto, si è partiti da Gemma Galgani e dalla sua frequentazione con Jean Pierre. Entrambi si sono concessi una passeggiata per le strade di Roma, durante la quale si sono anche scambiati un bacio a stampo. Il loro idillio, però, è stato rovinato dalla presentazione di una signora giunta in studio per corteggiare l'uomo.

Questi ha deciso di confermarla, deludendo la dama torinese.

Il momento-clou della registrazione si è avuto quando ci si è soffermati su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La 37enne, infatti, a sorpresa ha dichiarato di non provare più alcun sentimento verso l'ex compagno che, dopo aver ascoltato queste parole, ha lasciato lo studio piangendo.

Uomini e Donne: Riccardo in lacrime dopo la rivelazione di Ida

Dopo aver ricevuto da Riccardo una lettera in cui l'uomo le ha confessato di non aver mai smesso di amarla e che lei è ancora la donna più importante della sua vita, Ida è stata raggiunta dall'ex compagno a Brescia.

La Platano dinanzi alle telecamere ha confessato che, in seguito a questi eventi, ha capito di non essere più innamorata di Guarnieri. Infatti ha confessato di non aver provato nulla quando ha letto la missiva e nemmeno quando c'è stato l'incontro nella città in cui vive.

A questo punto è intervenuto Armando, il quale ha detto che in settimana Ida l'ha contattato. Riccardo, dopo aver ricevuto questo duro colpo, ha deciso di abbandonare lo studio in lacrime.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Prima di andar via, però, ha voluto salutare l'ex fidanzata, donandole anche una rosa rossa. La dama, a sua volta, ha affermato di non sentirsi pronta a restare in trasmissione almeno per questa puntata, e così anche lei si è allontanata.

Gianni Sperti, che spesso in passato ha criticato Guarnieri, in quest'occasione si è complimentato con lui per la coerenza che ha dimostrato nel lasciare il programma.

Dunque, tenendo conto di queste anticipazioni, sembra proprio che la storia d'amore tra Ida e Riccardo sia giunta al capolinea. Un epilogo a dir poco inatteso, se si considera che durante le puntate trasmesse finora in televisione la parrucchiera di origini siciliane ha sempre dimostrato di voler riconquistare l'ex compagno, lasciando in diverse occasioni il parterre femminile perché impossibilitata a dimenticarlo.

In un'altra circostanza ha anche ammesso di non sentirsi pronta a conoscere altre persone, continuando a considerare Guarnieri come la sua anima gemella e l'eventuale padre dei suoi figli. L'11 ottobre, invece, è arrivato il sorprendente dietrofront, con la 37enne che ha voluto definitivamente chiudere la porta a Riccardo.