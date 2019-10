Oggi, martedì 15 ottobre, è andata in onda l'attesissima puntata di Uomini e donne in cui Riccardo Guarnieri ha letto la lettera d'amore alla ex Ida Platano. Se la dichiarazione commossa del pugliese ha emozionato gran parte dei telespettatori, è la reazione poco calorosa della dama ad aver scatenato una pioggia di commenti negativi da parte di chi solitamente l'ha sempre sostenuta.

Ida impassibile alle parole d'amore di Riccardo: il web insorge

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi, 15 ottobre, era molto attesa dal pubblico soprattutto per la lettera che Riccardo Guarnieri ha letto ad Ida Platano. A quasi un anno dalla loro rottura, il cavaliere del Trono Over ha confessato di provare ancora un forte sentimento per la ex, e l'ha fatto leggendo delle belle parole che aveva scritto per lei nei giorni precedenti.

Chi si aspettava che la bresciana saltasse al collo del personal trainer dopo aver ascoltato la sua dichiarazione d'amore, sarà rimasto molto deluso: la dama, infatti, è rimasta quasi impassibile di fronte all'appello dell'uomo di dare un'altra chance al loro rapporto.

La parrucchiera, infatti, è stata presa di mira sui social network per l'apparente freddezza con la quale ha reagito alla lettera di Riccardo: sono tanti i messaggi negativi che sono stati inviati alla Platano sia su Twitter che su Instagram nelle ultime ore.

"Capisco che abbia paura perché ha sofferto molto, ma se ci tiene dovrebbe provarci e fargli dimostrare che le parole che ha detto sono seguite dai fatti", ha digitato qualcuno in rete facendo riferimento alla protagonista di U&D. "Lui è stato bravo ed è stato bello vederlo commosso. Lei sembrava frenata", ha aggiunto qualcun'altro.

Uno dei commenti più duri che sono stati scritti all'indirizzo della dama, è il seguente: "Lei fredda come un ghiaccio. Dopo due anni di lacrime sue e di noia per noi, tutto ciò non ha senso. Conoscendo le anticipazioni, mi tocca dire che Riccardo aveva ragione".

Ida dice addio a Riccardo nella prossima puntata

Le anticipazioni alle quali fa riferimento questa persona su Twitter, sono quelle sulla puntata del Trono Over che è stata registrata venerdì scorso (11 ottobre). Ad una settimana di distanza dalla lettera d'amore che le ha letto Riccardo, Ida ha deciso di frenare l'entusiasmo di lui e dei fan dicendo di non provare più nulla.

La freddezza che molti hanno notato oggi nella Platano mentre Guarnieri si dichiarava a lei, sembra essere l'antipasto di quello che la dama ammetterà durante il prossimo appuntamento di Uomini e Donne.

La bresciana, infatti, chiuderà definitivamente con il cavaliere per il quale sostiene di non nutrire più alcun sentimento: lui, di tutta risposta, lascerà lo studio in lacrime, con la promessa di non metterci più piede.