Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un botta e risposta avvenuto sui social. Tutto è iniziato con un’intervista dell’ex corteggiatrice al Magazine di Uomini e donne. In seguito alle dichiarazioni della sua ex fidanzata, in un primo momento Ivan ha risposto: “Due mesi fa non era così”. Poco dopo l’ex tronista iberico è tornato nuovamente sull’argomento spiegando la sua versione dei fatti.

Ivan e Sonia: è scontro su IG

Ivan Gonzalez è tornato a parlare dell’addio con Sonia Pattarino. Tramite una Stories apparsa sul suo profilo Instagram, l’ex tronista iberico ha precisato: “In una storia male raccontata, il lupo sarà sempre cattivo”. Dunque, secondo Ivan l’intervista della sua ex fidanzata, non corrisponderebbe alla verità. Dopo aver appreso la frecciatina del Gonzalez, non ha tardato ad arrivare la replica della diretta interessata.

Dal canto suo Sonia, tramite un video, ha ribadito di aver detto solo cose vere durante l’intervista.

In un secondo momento la Pattarino ha aggiunto: “Per quanto riguarda, invece, le persone che dicono che la storia è stata raccontata male, aspetto la storia detta bene”. Anche se Sonia nel suo intervento non ha menzionato il suo ex fidanzato, molti utenti hanno percepito il botta e risposta con Ivan Gonzalez.

Infine, l’ex corteggiatrice ha confessato di non aver mai dipinto come una persona cattiva l’uomo che aveva al suo fianco. Secondo la giovane, la storia non è decollata perché entrambi diversi.

Nonostante in una precedente intervista, Ivan abbia riferito ad Amedeo Venza di avere ancora il cuore impegnato, al momento un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati pare molto lontano. La Pattarino durante l’intervista ha confidato di essere rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex tronista.

Pattarino-Gonzalez: i motivi dell’addio

Sonia Pattarino, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne, ha svelato i motivi dell’addio con Ivan Gonzalez. Sebbene la relazione tra i due fosse iniziata a gonfie vele, l’ex corteggiatrice ha confidato di essersi trovata di fronte un uomo più interessato al successo. Ricordiamo, che la Pattarino per intraprendere una convivenza con Ivan, ha lasciato la sua città ed il suo lavoro.

Secondo Sonia, il suo fidanzato non l’avrebbe mai amata. L’occasione che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe stato il compleanno della giovane. Dal racconto dell’ex corteggiatrice pare che Ivan, sembra che Gonzalez abbia inventato una qualsiasi scusa pur di non essere con lei. Inoltre, dopo la crisi superata, non avrebbe fatto neanche una sorpresa alla sua donna. Questa mancanza avrebbe fatto capire alla Pattarino, che Gonzalez non era l’uomo adatto a lei.