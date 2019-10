I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trono classico, che vedremo in onda questo pomeriggio su Canale 5, ci sarà spazio per una segnalazione che riguarderà il corteggiatore Javier, il quale verrà messo alle strette da una segnalazione che metterà in crisi il suo percorso in studio. La bella Sara, infatti, deciderà di mandarlo via ma il ragazzo ha svelato che dopo quello che è successo in studio a U&D lui ha cercato di nuovo la tronista per un chiarimento anche se poi alla fine la ragazza ha scelto di abbandonare il programma.

La segnalazione su Javier a U&D: Sara lo elimina

Nel dettaglio, infatti, la segnalazione su Javier rivelava che prima di partecipare a Uomini e donne stesse portando avanti una frequentazione con una ragazza, la cui identità non è stata svelata. Sta di fatto, però, che Javier avrebbe tenuto nascosta questa cosa alla redazione del programma di Maria De Filippi.

Maria De Filippi, in primis, non ha gradito l'atteggiamento del ragazzo ribadendo in studio come già in passato ci siano stati dei ragazzi che hanno tentato di prendere in giro la redazione.

Sta di fatto che alla fine Sara ha preferito chiudere il suo percorso con Javier, anche se per li non è stato facile e in studio si è lasciata andare alle lacrime.

Ma cos'è successo dopo quella puntata registrata diversi giorni fa? Sara e Javier hanno avuto modo di vedersi e chiarirsi nuovamente da soli? A fare un po' di chiarezza su quello che è successo è stato proprio Javier, il quale sulla sua pagina ufficiale Instagram ha risposto alle domande di alcuni fan curiosi di scoprire come si era evoluta la situazione dopo la segnalazione arrivata in studio a Uomini e donne.

La verità su Javier dopo lo scandalo: su IG rivela di averla cercata, ma intanto lei ha lasciato il trono

Il corteggiatore, alla domanda dei fan che volevano sapere se avesse cercato la tronista Sara fuori dagli studi, ha risposto con un laconico: 'Certo', il quale lascia intendere che i due potrebbero essersi anche rivisti dopo tutta la boutade avvenuta nel programma della De Filippi.

Qualcuno poi, ha chiesto a Javier se Sara gli piacesse per davvero e anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere.

Il corteggiatore, infatti, si è limitato a dire che le due esterne che hanno fatto a U&D parlano da sole. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel frattempo c'è stata un'altra registrazione del trono classico dove abbiamo appreso che Sara Tozzi ha scelto di abbandonare il programma. La tronista ha 'gettato la spugna' facendo sapere che in queste settimane si è resa conto di essere ancora legata al suo ex fidanzato.