Dalle pagine del magazine ideato da Alfonso Signorini, Spy, trapela che la vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni in questi giorni sarebbe stata avvistata negli uffici di Maria De Filippi.

Sul settimanale si legge: "Cosa ci faceva Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all'ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi? Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e donne".

La 21enne umbra, terminata l'esperienza al reality-show di Canale 5, aveva avviato una frequentazione con l'ex coinquilino della casa di Cinecittà dove era iniziato il loro avvicinamento. La conoscenza tra i due, però, era stata piuttosto altalenante e, dopo diversi alti e bassi, era giunta al punto del non ritorno. E così, archiviato il flirt con Daniele, ora la giovane ternana potrebbe essere pronta a voltare pagina dando il via ad una nuova avventura nel dating-show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: si cerca l'erede di Sara Tozzi

Nell'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, prima dello spazio dedicato a Temptation Island Vip (durante il quale si sono scontrati in studio Nathaly Caldonazzo e l'ex compagno Andrea Ippoliti) la tronista Sara Tozzi ha annunciato la sua decisione di abbandonare il programma. La ragazza ha affermato di sentirsi ancora troppo legata nel cuore e nella mente all'ex fidanzato.

La storia d'amore, infatti, sarebbe terminata da poco, e per questo motivo la giovane ha affermato di non sentirsi ancora libera e pronta per fare nuove conoscenze. Nonostante ciò, all'inizio della sua esperienza aveva provato a lasciarsi andare, mostrando ad esempio un certo interesse per Javier. Dopo un po' di tempo, però, si è resa conto che non riusciva ad essere a suo agio durante le esterne con i corteggiatori perché la sua mente era altrove.

E così Sara ha abbandonato il trono.

Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni e Tina hanno apprezzato l'onesta della ragazza, e la conduttrice ha anche aggiunto che quando si sentirà pronta potrà sempre ritornare in trasmissione perché con lei c'è un rapporto di assoluta fiducia.

Ovviamente, la redazione di Uomini e Donne non ha perso tempo e si è messa subito alla ricerca di una nuova tronista. In questi giorni stanno circolando diversi nomi e sono circolate svariate ipotesi.

Al momento la più accreditata sarebbe proprio quella divulgata da Spy. Dunque, non si esclude a priori che prossimamente Martina possa sedersi sull'ambita poltrona rossa del programma di Canale 5 accanto a Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino.