Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e donne. Nelle scorse ore la dama ha rilasciato una nuova intervista dove ha pronunciato delle parole importanti nei confronti del cavaliere. La tormentata storia tra Ida e Riccardo ha appassionato fin da subito i telespettatori del dating-show. La relazione tra i due è naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island. Dopodiché i due hanno dato luogo ad una serie infinita di tira e molla.

Ida Platano: ‘Ho sofferto molto’

Nel nuovo numero del Magazine di Uomini e Donne la dama ha ribadito ancora una volta di aver sofferto molto per l’sms ricevuto dal Guarnieri in cui veniva annunciata la rottura. Ida ha riferito di essere stata male quando Riccardo non la vedeva più come la donna della sua vita. E' stato proprio questo il motivo per il quale, quando l’uomo ha lasciato il programma, anche la Platano ha deciso di ritirarsi.

Sulle pagine del giornale la protagonista del dating ha aggiunto: “Io in questo momento non saprei dare nulla ad un’altra persona, mi sento completamente vuota. La verità è che Uomini e Donne non è un gioco”. Ida Platano durante l’intervista si è espressa anche sull’uscita fuori luogo di Armando Incarnato. Le parole pronunciate dal cavaliere napoletano non state di suo gradimento.

Sebbene Ida abbia spezzato una lancia in favore di Riccardo Guarnieri, non è detto che le cose tra i due si siano sistemate.

Al momento non è dato sapere se l’intervista sia stata girata prima o dopo i fatti avvenuti nell’ultimo periodo quando i due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne. Ida, per rilasciare tali affermazioni, dovrebbe aver fatto l’intervista qualche settimana fa visto il susseguirsi delle cose. Risulta difficile che, di punto in bianco, non provi più nessun sentimento nei confronti del suo ex compagno. Non è neanche escluso che la donna abbia avuto un cambio di rotta proprio dopo aver visto i passi da giganti fatti da Guarnieri.

Riccardo Guarnieri: pronto a riconquistare Ida

Il Magazine di Uomini e Donne, oltre a raccogliere le dichiarazioni di Ida Platano, ha ascoltato anche Riccardo Guarnieri. Mentre la dama appare sempre più confusa sul suo futuro dal punto di vista sentimentale, il cavaliere sembra avere le idee chiare. Nell’intervista Riccardo è stato piuttosto chiaro: “Ida, per te ci sono”.

A quanto pare Riccardo Guarnieri, dopo gli errori del passato, finalmente pare aver capito che la Platano è la donna della sua vita.

Ricordiamo che, ultimamente, il protagonista del programma targato Mediaset ha scritto perfino una lettera romantica alla sua ex fidanzata. Un gesto che ha sorpreso tutti, visto che Riccardo è sempre stato un uomo molto orgoglioso.