È andata in onda ieri, martedì primo ottobre, una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over. La trasmissione si è aperta con Riccardo, Armando e Ida. Prima di tutte le discussioni però Maria ha mostrato un piccolo riassunto di quello che era successo la scorsa puntata: Ida come spesso accade in lacrime a causa delle nuove frequentazioni di Riccardo, Armando che va a consolarla in bagno, Gemma che decide di andare a parlare con l'uomo a fine puntata per chiedergli di lasciare in pace la sua amica una volta per tutte.

Inaspettatamente però ieri la dama ha svelato che in realtà sta sentendo proprio Armando e che si sta trovando anche molto bene. "Dopo tanto tempo, sto cercando di andare avanti e sto finalmente tornando a sorridere", ha affermato Ida. Queste parole non sono andate giù a Riccardo. L'uomo ha avuto una vera e propria scenata di gelosia. Ha inoltre aggiunto che le attenzioni che ora Ida riserva ad Armando avrebbe voluto averle lui quando lamentava proprio queste mancanze.

È a questo punto che lo studio si è rivoltato contro di lui attaccandolo per il suo comportamento. I due opinionisti non ci hanno visto più. In particoare Tina, che non ha risparmiato accuse anche pesanti all'uomo.

Tina Cipollari furiosa con Riccardo, mette in guardia Ida

Gianni Sperti non ha proprio capito il motivo della scenata di gelosia di Riccardo. L'uomo infatti ha piu volte ripetuto che ormai tra lui e Ida è definitivamente finita.

Alla domanda di Gianni ha risposto che però nonostante tutto gli procura fastidio vedere la donna iniziare nuove frequentazioni. È a questo punto che Tina è esplosa contro di lui urlandogli: "O sei un farabutto o sei innamorato." Poi si è rivolta direttamente ad Ida dicendole di non ascoltarlo perché non è seriamente interessato. "Continua ad affiancarsi a te per far parlare di sé." Riccardo, dal suo canto, ha continuato a ribadire di essere infastidito. Stando alle anticipazioni però quello che ha scoperto oggi, ovvero la frequentazione di Ida con Armando è niente. Scopriamo perché.

Ida e Armando: scatta il bacio

Secondo alcune rivelazioni inedite apparse sul web, tra Ida e Armando ci sarebbe stato un bacio. Come reagirà Riccardo quando lo scoprirà in puntata? Non resta che aspettare la settimana prossima. Ida è davvero pronta a voltare pagina? Avrà una volta per tutte dimenticato Riccardo? Anche nel corso della puntata di ieri comunque non è riuscita a trattenere le lacrime ed è dovuta fuggire dietro le quinte a bere un sorso d'acqua.

Riccardo ha deciso di non raggiungerla nemmeno questa volta. Dunque un tira e molla tra i due che va avanti dall'anno scorso e che sembra non avere fine.