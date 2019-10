Oggi 9 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove, stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo una nuova lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le due dame, dopo quanto avvenuto la settimana scorsa, riprenderanno a litigare, con la Galgani che arriverà a dare della 'sciacquetta' da quattro soldi alla rivale.

Verrà fatto anche il nome di Giorgio Manetti che, stando ai racconti, si frequenterebbe ancora con la Tedesco. Avrà termine anche la sfilata iniziata settimana scorsa non senza polemiche, con Armando che non farà certo dei complimenti a Barbara, scatenando di fatto nuove discussioni.

Anticipazioni puntata odierna Trono over: scontro tra Gemma e Anna, spunta il nome del 'gabbiano'

Continuano nel parterre del trono Over di Uomini e donne le liti e le discussioni e che vedranno anche nella puntata in onda oggi 9 ottobre, come protagoniste le due dame Gemma e Anna.

Le due come ricordiamo, avevano dato vita ad un'accesa discussione già nelle scorse puntate ed anche oggi non se le manderanno certo a dire. Il tutto riprenderà dal momento in cui la Tedesco vinceva la sfilata contro Gemma. Sarà a questo punto che la Galgani le darà della 'sciacquetta' da quattro soldi, dando il via ad una nuova e furibonda lite. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', si tornerà a parlare anche di Giorgio Manetti e si scoprirà che la Tedesco continua a frequentare il 'gabbiano' al di fuori degli studi televisivi, fatto confermato da un taxista a Paolo, ex corteggiatore proprio di Anna.

Uomini e donne del 9 ottobre: lite anche tra Barbara e Armando

Gli spoiler riguardanti ciò che andrà in onda oggi pomeriggio nello studio di Maria De Filippi, rivelano inoltre che Gemma, parteciperà alla sfilata anche se non verrà votata in quanto aveva già perso contro la Tedesco. Il tema di oggi è 'I jeans stanno bene solo a me' e vedremo che, dopo Anna, sarà la volta di Barbara, la quale litigherà con Armando dopo che il cavaliere le dirà di avere il lato B basso.

In passerella anche Pamela, la quale riceverà dei voti altissimi e che alla fine la porteranno alla vittoria, mentre concluderanno la sfilata Ida e Veronica. Dopo discussioni e liti, Tina Cipollari annuncerà che la prossima sfilata avrà come protagonisti gli uomini in costume.

Discussioni a non finire anche nella puntata di Uomini e donne in onda oggi 9 ottobre e dove vedremo ancora una volta, al centro dell'attenzione, la dama torinese Gemma Galgani.

Ricordiamo inoltre che sul sito Witty tv e su Mediaset play, è possibile rivedere quanto andrà in onda oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.