Sabato 26 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over e dove, come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', è accaduto un po' di tutto. La puntata ha avuto inizio con Tina Cipollari alle prese con la sua dieta, che sembra non procedere al meglio. Subito dopo, un nuovo battibecco tra l'opinionista e Gemma Galgani con quest'ultima che, nel corso della registrazione, riceverà il rifiuto da parte di JeanPierre.

Spoiler Trono Over del 26 ottobre: due di picche di JeanPierre a Gemma

Una nuova registrazione di Uomini e donne si è svolta presso gli studi Elios di Roma lo scorso 26 ottobre, dove vi sono state molte novità, così come riportano le anticipazioni del 'Vicolo delle news'. In primis, vedremo che la dama torinese Gemma Galgani verrà scaricata dal cavaliere JeanPierre. La torinese sarà particolarmente delusa e restituirà all'uomo l'orsacchiotto che lui le aveva regalato in precedenza.

Una delusione che avrà termine quando Maria De Filippi le presenterà un nuovo cavaliere, Juan Luis, un uomo originario del Venezuela e che colpirà particolarmente la Galgani.

U&D del 26 ottobre: Ida lamenta la mancanza di passione di Riccardo

Se per Gemma si riaprirà una nuova conoscenza con Juan Luis, nel corso della registrazione ci sarà uno scontro tra un cavaliere e le due Valentina, con l'uomo che dichiarerà in un video di non aver interesse per nessuna delle due.

Stando alle anticipazioni su quanto avvenuto lo scorso 26 ottobre, si tornerà a parlare anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due si sarebbero rivisti in settimana, anche se la dama bresciana sembrerà lamentare una mancanza di contatto fisico da parte di Riccardo. Stando a quanto raccontato dalla Platano, il cavaliere tarantino si sarebbe addormentato quando erano a letto. Una mancanza di passione per la coppia anche se, i due, si sarebbero baciati in studio dopo essere stati invitati dal pubblico di Maria De Filippi.

Secondo gli spoiler, inoltre, nel parterre maschile farà il suo ritorno Samuel Baiocchi, l'ex di Elga Profili. In studio anche una coppia del passato, Luisa Anna Moniti e Salvio Calabretta, pronti a raccontare come sta procedendo la loro storia d'amore lontano delle telecamere. Assente nel parterre femminile Pamela Barretta, anche se non sono state svelate le motivazioni.

Ricordiamo che quanto accaduto nella registrazione di Uomini e donne del 26 ottobre andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.

Su Witty tv e sulle pagine social del programma, è inoltre possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.