È finalmente sbocciato (di nuovo) l'amore tra la dama del parterre del trono over di Uomini e donne Ida Platano ed il cavaliere Riccardo Guarnieri. I due protagonisti tengono ormai incollati molti telespettatori a causa della loro lunga e travagliata storia d'amore e, attualmente, la loro relazione sembra aver preso una piega positiva: la coppia da qualche tempo ha deciso di concedersi una nuova chance e le cose, tra i due, sembrano per il momento andare per il verso giusto.

Lunedì 28 ottobre e martedì 29 il pubblico italiano ha assistito a quella che potrebbe essere la loro definitiva riconciliazione: la Platano ed il Guarnieri nel corso della settimana scorsa hanno passato del tempo insieme, dichiarando alla padrona di casa Maria De Filippi di aver dormito insieme mano nella mano e di voler recuperare il tempo perduto. Se fino a pochi giorni prima la bella bresciana aveva affermato di non voler concedere un'altra occasione all'ex fidanzato, nella puntata di due giorni fa è tornata sui suoi passi, fatto che ha scatenato la reazione furibonda di Armando Incarnato, con il quale ha avviato una breve conoscenza e si è scambiata un bacio.

Ma Ida e Riccardo hanno preferito non dare adito alle affermazioni del cavaliere napoletano e hanno deciso di fare un ballo sulle note di ''E poi ti penti '' di Alberto Urso, provocando lacrime di commozione nel Guarnieri per la ritrovata felicità accanto a colei che è stata l'amore della sua vita; tra i due innamorati, inoltre, ci sono stati diversi baci durante la canzone.

Ida, Riccardo e le loro rispettive dediche sui social

Qualche ora dopo la messa in onda della puntata di ieri, Ida ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme a Riccardo, accompagnata da una dolce dedica: ''Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo,ma chiunque può andare avanti e decidere il finale''.

L'immagine ha subito ricevuto più di centomila like e quasi diecimila commenti, tra i quali spiccano quelli di Gianni Sperti e di alcuni ex partecipanti di Temptation Island come Valentina De Biasi. Il loro scatto ha mandato in visibilio i migliaia di fan che ancora speravano in un loro ritorno di fiamma.

La risposta di Riccardo non si è fatta attendere: dopo aver messo anche lui il like alla fotografia pubblicata dalla sua fiamma, il protagonista del trono over di Uomini e Donne ha condiviso sul suo profilo una Instagram Stories che raffigura un babbà e la scritta ''Ida e Riccardo'' con accanto alcuni cuori disegnati.

I loro seguaci hanno molto apprezzato queste dimostrazioni di affetto sui loro profili social e si augurano che la coppia possa ben presto uscire dal programma televisivo per vivere il loro amore lontano dalle telecamere