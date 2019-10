Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri continuano ad essere gli indiscussi protagonisti di questa nuova stagione del trono over di Uomini e donne. Se la dama di Torino ha partecipato al concerto di Alberto Urso, il tarantino ha detto di essersi sentito ferito dal comportamento di Ida Platano dopo averle letto la lettera in studio.

Uomini e Donne: Gemma al concerto di Alberto

Nuove emozioni per Gemma, che ha partecipato al concerto di Alberto a Torino.

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha registrato una standing ovation a fine serata. La Galgani ha ringraziato l'artista che ha lavorato con dedizione per la realizzazione di questo evento. A tal proposito, la dama di Uomini e Donne ha detto che il capoluogo piemontese l'ha accolto con una standing ovation meritatissima. Inoltre lo ha ringraziato per aver trasmesso al pubblico emozioni indescrivibili. In questa occasione, la donna ha avuto modo di conoscere la famiglia, tanto da aver apprezzato moltissimo l'abbraccio della madre.

Urso risponde alla Galgani sui social

La risposta del tenore non si è fatta attendere, visto che Gemma è presumibilmente una delle organizzatrici dell'evento. A tal proposito, Alberto ha ringraziato la Galgani per averlo fatto cantare in questo splendido teatro tramite un post sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la dama esprime parole di elogio nei confronti di Urso, che ha portato la lirica in televisione, tanto da essersi già scritti in passato sui social.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Riccardo, nuove confessioni su Ida

Ma Gemma non è stata l'unica protagonista di queste ultime ore, in quanto Riccardo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ida che faranno certamente parlare i fans del trono over di Uomini e Donne. In particolare, il tarantino ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha detto di essere stato a Brescia per un paio di giorni fino a quando la parrucchiera non gli ha detto che voleva restare sola a riflettere.

Una volta tornati in studio, il Guarnieri ha raccontato di averla vista totalmente cambiata. Infatti l'è sembrata molto agguerrita nei suoi confronti, tanto da averlo ferito moltissimo.

Il Guarnieri crede ancora al ritorno di fiamma con la Platano

Tuttavia, il cavaliere di U&D ha detto di non essersi pentito di aver provato a riconquistare un pezzo del suo cuore. Inoltre ha precisato che la Platano lo aveva ricercato e dato il buongiorno tutte le mattine, tanto da essersi aggrappato inutilmente a questi gesti.

Ma quello che l'ha fatto arrabbiare ancora di più, era stata la scoperta dei messaggini che la Platano si era scambiata con Armando, tanto da averlo ferito moltissimo. Per questo motivo, 'mi sento un po un i---a'. Tuttavia l'uomo ha lasciato una porta aperta alla sua Ida, tanto da aspettare una sua mossa.