Arrivano delle clamorose indiscrezioni riguardanti una delle dame più celebri del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani. Sembrerebbe proprio che quest'ultima sia stanca di essere presa di mira da Tina Cipollari, la quale non fa altro che punzecchiarla. Ed ecco allora che si vocifera di un approdo della dama piemontese al Grande Fratello Vip. A riportare tale indiscrezione - da prendere con le pinze - è stato il settimanale 'Vero Tv', in uscita questa settimana.

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, lo scoop di 'Vero Tv'

'La Galgani, stufa delle frecciatine della Cipollari, starebbe pensando di prendersi una luna pausa da Uomini e Donne'. Queste sono le esatte parole riportate all'interno del settimanale diretto da Cristina Pozzoli. Sono circa dieci anni che Gemma cerca l'amore nel dating show di Maria De Filippi. In tutto questo tempo ha conosciuto svariati uomini ed ha intrapreso delle relazioni con alcuni di loro.

Peccato che le sue storie siano durate talmente poco che la dama piemontese è rimasta a U&D divenendo praticamente una presenza fissa al trono over. Amata e odiata, il pubblico-spettatori si divide in due schieramenti opposti: da una parte c'è chi crede che il suo comportamento sia del tutto autentico e dall'altra parte c'è chi ritiene che la dama abbia superato ogni limite.

Dal settimanale 'Vero Tv' si vocifera che Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa da U&D per approdare al Grande Fratello Vip come concorrente.

Quest'anno il celebre reality show sarà condotto da Alfonso Signorini, il quale ancora sta valutando le celebrità che avranno l'opportunità di varcare la famosa 'Porta Rossa' di Cinecittà.

Gemma al GF VIP: forse si prenderà una pausa da U&D trono over

La presenza di Gemma Galgani al Grande Fratello Vip resta un'incognita. Per il momento sono stati svelati i nomi dei due opinionisti che avranno il compito di giudicare e ravvivare il reality show: Wanda Nara e Pupo.

Per quanto riguarda i concorrenti, non c'è ancora niente di ufficiale ma si vocifera della presenza di Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Giovanni Scialpi.

In attesa di avere maggiori conferme o smentite, Gemma Galgani continua a cercare l'amore nella trasmissione di Maria De Filippi. Dagli spoiler della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne tenutasi giovedì 17 ottobre, si evince che la dama torinese è stata protagonista di un ennesimo siparietto.

La Galgani ha pianto quando l'opinionista Tina Cipollari ha lanciato la sfida dell'uva tra Jean Pierre e una dama. Il cavaliere, per non darle un dispiacere, ha rifiutato di giocare. In seguito ha richiamato la dama chiedendole esplicitamente di smetterla di essere possessiva.