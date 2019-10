Torna lo spazio dedicato ad Un passo dal cielo 5, la Serie TV diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà e ambientata sulle tre Cime di Lavaredo. Gli spoiler della quinta puntata intitolata "I figli di Deva" che i telespettatori assisteranno giovedì 10 ottobre dalle ore 21.20 in prima serata su Rai 1 svelano che una donna sarà ritrovata morta a San Candido, mentre Isabella dimostrerà di nascondere molti segreti. Infine, Eva Fernandez e Vincenzo Nappi attraverseranno una grave crisi che al momento risulterà insanabile.

Un passo dal cielo 5: anticipazioni quinta puntata

Continua lo strepitoso successo di Un passo dal Cielo 5 sulla rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni della quinta puntata di giovedì 10 ottobre, rivelano che Francesco Neri continuerà le sue ricerche per ritrovare il figlio perduto. Nonostante il dolore lacerante, il capo della forestale non smetterà mai un attimo di credere di poterlo riabbracciare.

Nel frattempo le indagini porteranno a galla grossi colpi di scena che riguarderanno il passato di Isabella. La nipote di Valeria Ferrante, infatti, nasconderà alcuni scheletri nell'armadio che verranno a galla proprio durante questo nuovo imperdibile episodio. I telespettatori italiani, infatti, conosceranno alcuni aspetti sconosciuti sia sul suo conto che quello di sua madre.

Vincenzo e Eva hanno un confronto negativo

Nel frattempo una donna giungerà a San Candido sulle tracce del figlio perduto.

Tuttavia la ricerca avrà un esito drammatico, in quanto la donna verrà ritrovata morta. Un caso di omicidio che lascerà sconvolto il povero Francesco, ancora alla ricerca di suo figlio. Per questo motivo Neri farà di tutto per consegnare il delinquente nelle mani della giustizia. Dall'altro canto, Vincenzo (Enrico Ianniello) riuscirà ad ottenere un confronto con Eva, scappata dall'ospedale a poche ore dalla nascita della loro prima figlia. Peccato che questa discussione non prometta niente di buono, tanto che Fernandez e Nappi prenderanno una drastica decisione sul loro futuro.

Trama quarta puntata in onda questa sera

Nella quarta puntata di Un passo dal cielo 5 in onda oggi 3 ottobre su Rai 1, Vincenzo si getterà a capofitto nelle indagini sulla brutale aggressione ai danni di un maestro di sci, nonostante non perda di vista la piccola Carmela, la figlia avuta da Eva Fernandez (Rocio Munoz Morales). Intanto il destino di Valeria Ferrante sarà nelle mani di Nappi, sempre più in difficoltà a reprimere il suo interesse per quest'ultima.

Infine, Emma Giorgi (Pilar Fogliati) accuserà un malore, tanto da sconvolgere il povero Francesco Neri. In attesa di vedere il nuovo appuntamento su Rai 1, si ricorda che le stagioni della serie tv sono visibili in streaming sulla piattaforma "Rai Play".