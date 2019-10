Nuovo appuntamento con le notizie su Un passo dal cielo 5, la Serie TV ambientata a San Candido arrivata alla quinta stagione in Italia con protagonisti Daniele Lotti e Enrico Ianniello. Gli spoiler della quarta puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 3 ottobre dalle ore 21:20 su Rai 1, rivelano che Francesco Neri ed Emma Giorgi rimarranno scossi da una brutta notizia, mentre Vincenzo Nappi avrà in mano il destino di Valeria Ferrante, incolpata dell'aggressione ad un maestro di sci.

Un passo dal cielo, quarta puntata: Vincenzo ha in mano il destino di Valeria

Le vicende di San Candido tornano a far emozionare i fans di Rai 1 dopo aver riscontrato un ottimo successo in termini di ascolti. Le anticipazioni di Un passo dal cielo, riguardante la quarta puntata intitolata "Il Gigante e il bambino" in onda giovedì 3 ottobre, promette colpi di scena a non finire. Scendendo nel dettaglio, Vincenzo oltre ad essere un papà single per la piccola Carmela, farà delle indagini sulla violenta aggressione subita ad un maestro di sci.

Questo porterà il commissario a prendere una drastica decisione in merito. Nappi, infatti, dovrà decidere se incriminare Valeria, la donna con la quale aveva instaurato un rapporto di amicizia dopo la partenza di Eva Fernandez (Rocio Munoz Morales). Inoltre, dovrà fare chiarezza nei sentimenti che prova per le due donne: cosa deciderà di fare? Nel frattempo le indagini porteranno alla luce che il maestro di sci potrebbe essere stato aggredito dal giovane Klaus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una notizia sconvolge Emma e Francesco

Nel corso della puntata si parlerà anche di Francesco Neri interpretato da Daniele Lotti. Il capo della forestale continuerà la sua ricerca per ritrovare il figlio nato alla Deva. L'uomo apparirà tranquillo, nonostante non sia ancora riuscito a ritrovare un pezzo del suo cuore. Ma ecco che arrivare il colpo di scena: un'altra tempesta si abbatterà su di lui. L'uomo, infatti, riceverà una notizia capace di sconvolgere la sua vita e quella di Emma Giorgi (Pilar Fogliati).

Riassunto puntate precedenti

Nell'ultima puntata di Un passo dal cielo 5, abbiamo visto il tentato omicidio ai danni di Adriana che ha influenzato gli avvenimenti dei protagonisti della serie tv italiana. Francesco e Emma, invece, hanno deposto l'ascia di guerra, tanto da voler unire le forze per ritrovare il bambino scomparso nel nulla. Infine Albert Kroess (Matteo Martari) è uscito dal carcere dopo essere arrestato per la morte di Livia, la moglie di Neri.

Si ricorda ai telespettatori di Rai 1 che le puntate si potranno rivedere in streaming sulla piattaforma gratuita e on-line "Rai Play", e in replica su "Rai Premium".