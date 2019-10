Si sta avvicinando al termine la quinta stagione della serie televisiva Un passo dal cielo che si compone in totale di dieci appuntamenti. Giovedì 24 ottobre va in onda una nuova puntata in compagnia della longeva serie televisiva 'Un passo dal cielo' giunta alla quinta stagione e con protagonista l'attore Daniele Liotti. Le anticipazioni esclusive del settimo appuntamento svelano che, nell'episodio intitolato "Onora il padre", Kroess dovrà fare i conti con una pesante accusa come quella di aver ucciso un antiquario ebreo.

Le intenzioni del capo della forestale

Si aggraverà la posizione giudiziaria del ragazzo che rischierà di essere condotto in carcere per via di ciò di cui è accusato. Francesco avrà un pesante scontro con Bruno Moser al quale chiederà di avere un aiuto per tirare fuori dai guai Kroess, ma non sarà un'impresa facile. Il padre del diciannovenne non crederà all'innocenza del figlio e sarà compito di Francesco far cambiare idea a Moser, convinto che Kroess abbia commesso l'omicidio.

Il capo della forestale vorrà trovare un modo per risolvere questa problematica, ma la situazione subirà un ulteriore peggioramento per via di quanto succede a Emma. Quest'ultima si troverà a fare i conti con un momento di grande difficoltà e non saprà in quale maniera comportarsi per prendere una decisione sofferta.

I dubbi sentimentali di Emma

La ricercatrice sarà chiamata a prendere una posizione importante nei confronti di Francesco e Kroess per capire quale possa essere la verità.

Nel frattempo, il commissario Nappi si troverà a fare i conti con una serie di ostacoli. Ci saranno degli imprevisti che finiranno per complicare i piani dell'uomo. Vincenzo dovrà affrontare delle vicissitudini che gli impediranno di avviare il trasloco e non lascerà Valeria e Isabella in solitudine nella foresteria. La Giorgi s’interrogherà sui sentimenti che prova nei confronti del capo della forestale.

Nel sesto appuntamento di Un passo dal cielo 5 trasmesso su Rai 1 giovedì 17 ottobre e intitolato "Fantasmi del passato", la giovane etologa Emma Giorgi ha dovuto fare i conti con l'arrivo del fratello, la cui presenza finisce per complicare i rapporti con Francesco. Inoltre, la dottoressa ha mostrato la gelosia nei confronti di Neri per via della sua amicizia con Elena che aiuta per scoprire la verità sul suo persecutore.

La fiction sta mantenendo un buon di livello di ascolti, sulla scia di quanto fatto nelle stagioni precedenti e i dati dimostrano che è premiata dal pubblico la coppia formata da Daniele Liotti e Pilar Fogliati. Al centro delle puntate c'è sempre il complesso rapporto tra Emma e Francesco che non riescono a trovare la dovuta serenità.